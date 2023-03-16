Продажі Google Glass Enterprise Edition припиняться 15 вересня – ще один проект компанії вирушає на «цвинтар»

Продажі Google Glass рядовим споживачам припинилися у 2015 році, з того часу в Google зосередилася на застосуванні гарнітури для цілей бізнесу та розробки. Але й цим зусиллям настав кінець. Компанія повністю припинила продажі Google Glass Enterprise Edition 2 – вони будуть згорнуті остаточно до 15 вересня.

Окуляри працюватимуть і після цієї дати, але випускати будь-які оновлення програмного забезпечення Google не планує. Припинення підтримки також поширюється на вбудований додаток Meet та сервіс ремонту. При цьому «Google продовжить заміну пристроїв в рамках чинного процесу».

Гарнітуру Google Glass Enterprise Edition 2 було анонсовано у 2019 році за ціною $999. Компанія позиціювала окуляри як спосіб надати медикам, фермерам, робітникам та іншим фахівцям дисплей, що носиться, який постачатиме їх інформацією, залишаючи їхні руки вільними.

Досі майбутнє, яке багато хто представляв кілька років тому, не настало. Конкуруюча гарнітура Magic Leap, також орієнтована на підприємства та корпоративний сектор та військовий варіант Hololens просуваються не надто добре, іншим компаніям також довелося стримати свої амбіції у сфері AR. На цю тенденцію наклалася криза, що охопила технологічні компанії та змусила їх переглянути ставлення до новаторських розробок із туманною перспективою з метою економії.

Важко сказати, чи є майбутнє у технології Glass та інших подібних проєктів Google. Наразі цей проєкт згорнутий, проте минулого року Google знову зацікавився темою та оголосив, що тестуватиме очки доповненої реальності з камерами. На Google I/O публіці продемонстрували розмову двох людей різними мовами з використанням AR. Керівництво компанії заявляє про подальшу відданість технології AR, але поки що це не оформлене у щось конкретне.

До речі, в інтернеті є сайт кладовища проєктів Google.

Джерело: The Verge