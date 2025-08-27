Новини Кіно 27.08.2025 comment views icon

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Банда Щурів у третьому сезоні "Відьмака"

З моменту анонсу серіалу “Щури”, спінофу до “Відьмака” від Netflix, минуло близько двох років, а ми й досі не маємо офіційної інформації про його подальшу долю. Втім, чуток чимало й останні говорять, що проєкт став “справжньою катастрофою” для стримінгу.

Виробничий хаос

Інсайдери кажуть, що в шоу “все пішло не так” і це “катастрофа”, гірша за “Кровне походження”. Якщо ви той щасливчик, який уник перегляду цього мінісеріалу, то оцінки у 28% від критиків і 13% від глядачів Rotten Tomatoes, тут говорять самі за себе.

Зі слів Redanian Intelligence, у 2023 році, ще до передчасного завершення зйомок “Щурів”, дехто з “вищих ешелонів” Netflix переглянув ранні кадри й вирішив не продовжувати серіал. Тоді ж з’явились повідомлення, що зйомки завершили всього за 2 місяці, замість запланованих 6.

Власне, сам процес виробництва збігся зі страйками сценаристів в Голлівуді, що могло лише посилити “катастрофу” на майданчику. Хоча шоуранерка Хейлі Холл разом з Лорен Гіссріч, яка працювала над “Відьмаком”, були присутні на зніманнях в Кейптауні у Південній Африці, вони не мали права на жодні монтажні роботи.

Що далі?

Офіційно доля проєкту і досі невизначена. Один із найбільш вірогідних варіантів полягає в тому, що замість мінісеріалу ми отримаємо повнометражний спецвипуск про Щурів. Постпродакшн з усім цим тривав аж до початку зйомок четвертого сезону “Відьмака”.

З іншого боку ходять чутки, що Netflix хотів використати кадри для флешбеків основного шоу. Невідомо, який з цих варіантів зрештою став реальним.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Зустріч Цірі із Щурами в третьому сезоні “Відьмака”

Сюжет “Щурів”

Початково “Щури” задумувався як мінісеріал-приквел з 6-8 епізодів і мав оповідати про групу підлітків та їхні пригоди. Ще до того, як Цірі приєдналася до банди в третьому сезоні “Відьмака”. Офіційний синопсис був таким:

“Шість підлітків-злодіїв повинні покластися на свої кримінальні навички, плануючи найбільше пограбування у своїй кар’єрі проти найнебезпечнішого злочинного угруповання в королівстві”.

До акторського складу входили: Бен Редкліфф (Ґіселер), Крістель Елвін (Містле), Фабіан Маккаллум (Кейлі), Аггі К. Адамс (Іскра), Джульєтта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Коплі (Лео Бонгарт), Деудон Преторіус, Морган Джейд Санто, Б’янка Сімоне Менні, Карла Фонсека Мокгата, Літа Бам, Стівел Марк, Обрі Шелтон та Воррен Масемола.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Крістель Елвін у ролі Містле в серіалі “Відьмак”

Шоуранеркою та головною сценаристкою “Щурів” виступила Хейлі Холл, яка написала кілька епізодів у перших трьох сезонах “Відьмака”, а режисеркою — Мейрзі Алмас (“Тінь і кістка”, “Пісочна людина”).

А що з “Відьмаком”?

Четвертий сезон перебуває на стадії постпродакшену, а п’ятий знімають на цей час. В обох Генрі Кавілла в ролі Геральта замінив Ліам Хемсворт і нам обіцяють, що це оновлення буде відображене “згідно з книжковим каноном”.

Щодо дати виходу четвертого сезону, як і у випадку з “Щурами”, офіційної інформації досі немає. Початково на реліз очікували влітку 2025 року, тепер в кращому випадку продовження вийде у пізню осінь чи на початку зими.

Спецпроєкти
Розумне землеробство в Україні: як українські фермери впроваджують цифрові технології
Тестуємо модуль пам'яті Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB: довічна гарантія, наявність радіатора, ціна 4 тис. гривень

“Відьмак” обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал "Лицар сімох королівств" продовжили на 2 та 3 сезони, в кожному — по 6 епізодів тривалістю 30-35 хвилин
Серіал "Чужий: Земля" оцінили у 90% на Rotten Tomatoes — найвищий рейтинг у франшизі з часів "Чужих" Кемерона
«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
Все заради Єдиного Скарбу! Netflix продовжив серіал "Ван Піс" на третій сезон і показав тизер другого
Стівен Кінг схвалює: науково-фантастичний серіал "Інститут" продовжили на 2-й сезон
Всі сезони серіалу "Лицар сімох королівств" виходитимуть з перервою у рік — 2 та 3 знімуть один за одним
Джордж Мартін схвалює: «Супермен» здається чудовим, «Андор» став родзинкою року»
На Netflix вийшов другий сезон "Венздей" — з першими 4 епізодами
The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою
«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Трейлер фільму "Балада про маленького гравця" — затятий картяр Колін Фаррелл втікає від боргів і Тільди Свінтон
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Серіал «Венздей» достроково подовжили на 3-й сезон — перший постер
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
"Найкраща комедія літа": другий сезон серіалу "Платонічне кохання" від Apple TV+ отримав 100% на Rotten Tomatoes
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати