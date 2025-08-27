Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю

Банда Щурів у третьому сезоні "Відьмака"

З моменту анонсу серіалу “Щури”, спінофу до “Відьмака” від Netflix, минуло близько двох років, а ми й досі не маємо офіційної інформації про його подальшу долю. Втім, чуток чимало й останні говорять, що проєкт став “справжньою катастрофою” для стримінгу.

Виробничий хаос

Інсайдери кажуть, що в шоу “все пішло не так” і це “катастрофа”, гірша за “Кровне походження”. Якщо ви той щасливчик, який уник перегляду цього мінісеріалу, то оцінки у 28% від критиків і 13% від глядачів Rotten Tomatoes, тут говорять самі за себе.

Зі слів Redanian Intelligence, у 2023 році, ще до передчасного завершення зйомок “Щурів”, дехто з “вищих ешелонів” Netflix переглянув ранні кадри й вирішив не продовжувати серіал. Тоді ж з’явились повідомлення, що зйомки завершили всього за 2 місяці, замість запланованих 6.

Власне, сам процес виробництва збігся зі страйками сценаристів в Голлівуді, що могло лише посилити “катастрофу” на майданчику. Хоча шоуранерка Хейлі Холл разом з Лорен Гіссріч, яка працювала над “Відьмаком”, були присутні на зніманнях в Кейптауні у Південній Африці, вони не мали права на жодні монтажні роботи.

Що далі?

Офіційно доля проєкту і досі невизначена. Один із найбільш вірогідних варіантів полягає в тому, що замість мінісеріалу ми отримаємо повнометражний спецвипуск про Щурів. Постпродакшн з усім цим тривав аж до початку зйомок четвертого сезону “Відьмака”.

З іншого боку ходять чутки, що Netflix хотів використати кадри для флешбеків основного шоу. Невідомо, який з цих варіантів зрештою став реальним.

Сюжет “Щурів”

Початково “Щури” задумувався як мінісеріал-приквел з 6-8 епізодів і мав оповідати про групу підлітків та їхні пригоди. Ще до того, як Цірі приєдналася до банди в третьому сезоні “Відьмака”. Офіційний синопсис був таким:

“Шість підлітків-злодіїв повинні покластися на свої кримінальні навички, плануючи найбільше пограбування у своїй кар’єрі проти найнебезпечнішого злочинного угруповання в королівстві”.

До акторського складу входили: Бен Редкліфф (Ґіселер), Крістель Елвін (Містле), Фабіан Маккаллум (Кейлі), Аггі К. Адамс (Іскра), Джульєтта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Коплі (Лео Бонгарт), Деудон Преторіус, Морган Джейд Санто, Б’янка Сімоне Менні, Карла Фонсека Мокгата, Літа Бам, Стівел Марк, Обрі Шелтон та Воррен Масемола.

Шоуранеркою та головною сценаристкою “Щурів” виступила Хейлі Холл, яка написала кілька епізодів у перших трьох сезонах “Відьмака”, а режисеркою — Мейрзі Алмас (“Тінь і кістка”, “Пісочна людина”).

А що з “Відьмаком”?

Четвертий сезон перебуває на стадії постпродакшену, а п’ятий знімають на цей час. В обох Генрі Кавілла в ролі Геральта замінив Ліам Хемсворт і нам обіцяють, що це оновлення буде відображене “згідно з книжковим каноном”.

Щодо дати виходу четвертого сезону, як і у випадку з “Щурами”, офіційної інформації досі немає. Початково на реліз очікували влітку 2025 року, тепер в кращому випадку продовження вийде у пізню осінь чи на початку зими.