Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів

Андрій Шадрін

За підсумками минулого року продажі Tesla впали на 9% — її обійшла BYD і стала першою у світі з продаж електромобілів. Натомість річні продажі Tesla знижаються вже другий рік поспіль. Падіння зумовлене скасуванням федеральної податкової пільги у США та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.

Tesla повідомила про продажі у четвертому кварталі на рівні 418 227 автомобілів — це на 15,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і значно гірше за очікування аналітиків. Взагалі, у 2025 році Tesla поставила у світі 1,63 млн автомобілів — це на 9% менше, ніж 1,79 млн у 2024 році, свідчать дані компанії. Зазначається, що близько 50 850 з цих авто віднесені до категорії “інші моделі”, куди входять Cybertruck, а також старіші Model X і Model S. Акції Tesla впали більш ніж на 2% після відкриття ринку по завершенні новорічних свят. Компанія втратила частку ринку в Європі та Китаї на тлі зростання китайських конкурентів. Tesla також стикається з посиленням конкуренції у США — щоправда, не з боку китайських брендів, яким заборонено продавати автомобілі на американському ринку.

Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Продажі Tesla за 4 квартал 2025 року та за весь рік / Дані: Tesla.com

Китайська BYD, яка у 2025 році поставила 2,26 млн електромобілів, тепер посідає перше місце у світі за обсягами продажу EV. Втім, перевага BYD над Tesla базується не лише на продажах чисто електричних авто. Загалом у 2025 році BYD продав близько 4,6 млн автомобілів, виконавши знижену річну ціль компанії. Для порівняння, загальні глобальні поставки Tesla за той самий період склали 1,63 млн машин. Продажі BYD за минулий рік зросли приблизно на 7–8% рік до року, що стало найповільнішим темпом зростання компанії за останні п’ять років, однак цього виявилося достатньо, щоб остаточно закріпити лідерство над Tesla. З 4,6 млн проданих автомобілів BYD приблизно 2,25-2,26 млн припали на повністю електричні моделі (BEV) — більше, ніж загальні поставки Tesla. Продажі електромобілів BYD у цьому сегменті зросли майже на 28% у річному вимірі, що різко контрастує зі спадом Tesla.

Ключовим фактором витіснення Tesla також стало стрімке розширення BYD за межами Китаю. У 2025 році компанія продала понад 1 млн автомобілів на зовнішніх ринках, що означає зростання експорту більш ніж на 150% у річному вимірі. Cаме міжнародна експансія дозволила BYD компенсувати уповільнення внутрішнього попиту та посилити тиск на Tesla в Європі та інших регіонах. Найбільшого удару в четвертому кварталі, схоже, завдало саме скасування федеральної податкової пільги у США в розмірі $7 500.

Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Динаміка продаж BYD по роках / Дані: BYD

У третьому кварталі Tesla продала рекордні 497 099 автомобілів — на 29% більше, ніж у попередньому кварталі, — оскільки споживачі поспішали купити електромобілі до зникнення податкового кредиту. Після цього продажі знову пішли на спад, попри спроби компанії стимулювати попит. Падіння продажів відбувається на тлі спроб генерального директора Ілона Маска переорієнтувати компанію з виробництва та продажу електромобілів на штучний інтелект і робототехніку. Маск просуває ідею заробітку на “сталому достатку” — терміні, який неодноразово використовується в нещодавньому Master Plan IV. У ньому описується екосистема сталих продуктів — від транспорту й генерації енергії до зберігання батарей і робототехніки.

Водночас основну частину доходів Tesla все ще забезпечує саме бізнес з електромобілів. Так, у третьому кварталі компанія отримала $28 млрд виручки, з яких $21,2 млрд припало на продаж електромобілів. Окремо Tesla оприлюднила детальні дані щодо виробництва. У четвертому кварталі 2025 року компанія виготовила 434 358 автомобілів, з яких 422 652 припали на Model 3 та Model Y, ще 11 706 — на інші моделі, включно з Cybertruck, Model S і Model X. Таким чином, обсяги виробництва перевищили фактичні поставки за квартал.

Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Порівняння продаж Tesla та BYD / Дані: Bloomberg

За підсумками всього 2025 року загальне виробництво Tesla становило 1 654 667 автомобілів. Це вказує на збереження розриву між виробництвом і продажами на тлі ослаблення попиту. Паралельно з автомобільним бізнесом Tesla зафіксувала рекордні показники в енергетичному сегменті. У четвертому кварталі компанія розгорнула 14,2 ГВт·год систем зберігання енергії, що стало найвищим квартальним результатом в її історії. Загалом за 2025 рік обсяг розгортання енергетичних продуктів досяг 46,7 ГВт·год. Фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік Tesla планує опублікувати 28 січня 2026 року після закриття американських ринків.

Джерело: TechCrunch.com

