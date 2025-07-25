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Новини Авто 25.07.2025 comment views icon

Новий електрокросовер BYD Sealion 06 — 605 км ходу, 388 к.с. і холодильник за $21 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

Новий електрокросовер BYD Sealion 06 — 605 км ходу, 388 к.с. і холодильник за $21 тис.
Електричний кросовер BYD Sealion 06 трохи більше як $20 тис. пропонує до 605 км запасу ходу

Китайський BYD представив новий середньорозмірний електричний кросовер Sealion 06. Виробник вже нескромно охарактеризував цю новинку як «високоенергетичний суперкросовер». Хоча це модель початкового рівня з доступною ціною, BYD обіцяє, що новий електромобіль не відчуватиметься як базова модель, а запропонує великий запас ходу, швидке заряджання, передові технології та просунуті системи безпеки.

Характеристики BYD Sealion 06

Новий BYD Sealion 06 буде доступний у вигляді електромобіля (EV) та плагін-гібрида (PHEV). Сьогодні мова піде про повністю електричну версію.

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Електромобіль Sealion 06 створений на базі 800-вольтової архітектури e-Platform 3.0 Evo (як і BYD Seal). Новинку представили в трьох комплектаціях з одним або двома електромоторами. Для живлення використовуються два варіанти тягової батареї BYD Blade місткістю 65,28 або 78,72 кВт·год.

Новий електрокросовер BYD Sealion 06 — 605 км ходу, 388 к.с. і холодильник за $21 тис.
BYD Sealion 06

Задньопривідна версія (RWD) має один електромотор потужністю 227 к.с. (170 кВт) або 241 к.с. (180 кВт). Зі стандартною батареєю місткістю 65,28 кВт·год авто долає до 520 км на одному заряді (за циклом CLTC). З більшою батареєю місткістю 78,72 кВт·год запас ходу зростає до 605 км.

Повнопривідна версія (AWD) поєднує задній мотор потужністю 241 к.с. із переднім на 147 к.с. (110 кВт). Загальна потужність становить 388 к.с. (290 кВт), а запас ходу з більшою батареєю заявлений до 520 км.

Sealion 06 має довжину 4810 мм, ширину 1920 мм й висоту 1675 мм. Для порівняння, авто трохи більше за Tesla Model Y.

Оснащення та інтер’єр

В салоні BYD Sealion 06 пропонується оновлена версія фірмового розумного інтерфейсу DiLink 100. Внформаційно-розважальна система отримала 15,6-дюймовий «плаваючий» дисплей, а для водія доступний 26-дюймовий проєкційний екран. Серед нестандартних для бюджетного сегмента фішок — вбудований холодильник, який може як охолоджувати, так і підігрівати вміст.

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Як і більшість нових моделей BYD, кросовер оснащений комплексною системою допомоги водієві God’s Eye C Intelligent Assisted Driving. У її розпорядженні доступно 5 радарів, 12 HD-камер та 12 ультразвукових сенсорів. Це дозволяє реалізувати понад 30 функцій безпеки: від допомоги на трасі до дистанційного паркування.

Ціна BYD Sealion 06 EV у Китаї становить від $21 тис. до $23 тис., залежно від конфігурації силової установки.

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Джерело: electrek

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