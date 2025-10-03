Продажі Tesla знов б’ють рекорди: добре, що пішов з DOGE

Tesla Model Y 2026 / Tesla

Після кількох послідовних періодів скорочення продажів Tesla нарешті повідомила про рекордну кількість доставлених автомобілів. У третьому кварталі вона змогла доставити клієнтам 497 099 машин. Це на 7,4% більше, ніж торік (462 890 авто). Для Tesla, яка працює за моделлю прямого продажу, саме показник доставок є фактично ключовим еквівалентом продажів.

Попит був настільки високим, що компанія змогла продати всі наявні запаси, хоча виготовила лише 447 450 електромобілів. Це на 5% менше, ніж у третьому кварталі 2024 року (469 796 авто).У третьому кварталі компанія виготовила 435 826 Model 3 і Model Y, а ще 11 624 — Model S, Model X і Cybertruck.

Основну частину, близько 97% усіх поставок, склали Model Y та Model 3 (481 166 авто). На Model S, Model X і Cybertruck (який погано продається) сукупно припадає 15 933 поставок. Попит був настільки інтенсивним, що Tesla підняла ціни на лізинг у середині кварталу та згорнула частину акцій, які діяли на його початку.

Податкові пільги та рекордні продажі Tesla

Аналітики Bloomberg очікували значно скромніший результат — у середньому 439 600 авто. Головним стимулом продажів електромобілів у США став термін дії федерального податкового кредиту у $7 500, який знижував ціну автомобіля безпосередньо під час купівлі. Tesla показала зростання на 7,4% у річному вимірі, що стало відчутним полегшенням у рік, який досі супроводжувався падінням продажів і прибутків через політичну активність Ілона Маска та ослаблений ринок електромобілів.

Компанія повною мірою скористалася стимулом у вигляді податкової пільги, відклавши частину запланованих релізів на четвертий квартал, коли підтримка від держави вже не діятиме. При цьому конкуренція стає жорсткішою — зокрема, Hyundai знизила вартість свого конкурента Model Y, кросовера Ioniq 5 2026 року, на суму до $9 800.

Щоб компенсувати втрату податкового кредиту для клієнтів у четвертому кварталі, Tesla запровадила лізингової знижки на $6 500. Також компанія представила дві нові версії Model Y. На верхньому рівні пропозиції з’явилася Model Y Performance 2026 року, яку можна було замовити ще до завершення дії податкової пільги. Для клієнтів, які не встигли до 30 вересня, Tesla безкоштовно додала кольори кузова, оздоблення салону та пакет для буксирування.

Додатково компанія почала масове виробництво найдоступнішої версії Model Y. Її ціна буде близькою до тієї, яку покупці платили за цей кросовер із врахуванням податкової знижки. Проте успіх цього кроку не гарантований: схожий експеримент із Cybertruck RWD не виправдав очікувань і був тихо знятий із виробництва.

Зарано для оптимізму

Попри успіхи в США, ситуація на інших ринках виглядає значно слабшою. У Європі Tesla втратила 37% продажів з початку року у порівнянні з 2024-м. У Китаї компанія також просідає через жорстку конкуренцію з боку місцевих виробників, таких як BYD та Geely.

Аналітики попереджають, що після завершення дії податкових пільг у США ринок може різко охолонути. Ілон Маск заявив, що компанії доведеться пройти “кілька складних кварталів”, але вважає, що відновлення прийде завдяки розвитку ШІ-проєктів, зокрема Robotaxi та гуманоїдних роботів. За його словами, до кінця 2025 року доступ до сервісу Robotaxi матиме 50% населення США. Наразі він доступний лише в Остіні та Сан-Франциско.

Tesla оголосить остаточні фінансові результати третього кварталу 22 жовтня. Тоді стане зрозуміло, як рекордні продажі вплинули на прибутковість та які плани компанія має щодо майбутніх релізів.

