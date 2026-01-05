Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5

Star Wars (Lucasfilm & Disney)

На PlayStation 5 за одну ніч різко зросли продажі Star Wars Racer Revenge, яка вийшла в 2002 році. І причиною стала не ностальгія, а новий спосіб зламу консолі.

Через витік ROM-ключів для PS5 гравці почали масово цікавитися джейлбрейком прошивки 12.00, а для цього їм знадобилася саме ця гра. Розробник і дослідник безпеки Gezine сказав в X (Twitter), що для цього експлойту потрібна фізична копія Star Wars Racer Revenge. Ця деталь запустила ланцюгову реакцію: геймери та джейлбрейк-спільнота почали масово скуповувати гру.

Йдеться про версію з кодом CUSA-03474, в якій захована рідкісна вразливість. Вона дозволяє вставляти код безпосередньо в систему PlayStation і, за словами дослідників, залишалася непоміченою ще з моменту виходу гри на PlayStation 2 у 2002 році. При цьому важливо: вразлива лише фізична версія для PlayStation 4, а не оригінальна PS2-копія. По суті вона дозволяє користувачам отримувати доступ до піратського контенту на консолі.

Цю версію випустили надзвичайно малим накладом — всього 8500 копій на весь світ. Тож Star Wars Racer Revenge миттєво стала дефіцитною. Гра ціною в $59,99 швидко зникла з полиць великих магазинів у США, включно з Best Buy та Amazon.

Наразі її можна “відкопати” лише на платформах перепродажу. Ще кілька днів тому на американському eBay знаходили близько 80 лотів, а ціни коливалися від $230 до $399,99, які вже розкупили. І це солідне зростання, оскільки ще до новин про джейлбрейк PS5 цю гру продавали приблизно за $20. За оцінками продавців, попит зріс майже на 1900% за дуже короткий час.

Сам джейлбрейк поки що не доступний публічно. Gezine продовжує доопрацьовувати код і визнає, що залежність від настільки рідкісної гри є проблемою для багатьох охочих. Також він окремо попередив, що експлойт BD-JB на цьому етапі чекати не варто. Тож наразі зламати консоль цим способом зможуть ті, хто встиг перекупити Star Wars.

Джерело: Toms Hardware