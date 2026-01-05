Новини Ігри 05.01.2026 comment views icon

Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5
Star Wars (Lucasfilm & Disney)

На PlayStation 5 за одну ніч різко зросли продажі Star Wars Racer Revenge, яка вийшла в 2002 році. І причиною стала не ностальгія, а новий спосіб зламу консолі.

Через витік ROM-ключів для PS5 гравці почали масово цікавитися джейлбрейком прошивки 12.00, а для цього їм знадобилася саме ця гра. Розробник і дослідник безпеки Gezine сказав в X (Twitter), що для цього експлойту потрібна фізична копія Star Wars Racer Revenge. Ця деталь запустила ланцюгову реакцію: геймери та джейлбрейк-спільнота почали масово скуповувати гру.

Йдеться про версію з кодом CUSA-03474, в якій захована рідкісна вразливість. Вона дозволяє вставляти код безпосередньо в систему PlayStation і, за словами дослідників, залишалася непоміченою ще з моменту виходу гри на PlayStation 2 у 2002 році. При цьому важливо: вразлива лише фізична версія для PlayStation 4, а не оригінальна PS2-копія. По суті вона дозволяє користувачам отримувати доступ до піратського контенту на консолі.

Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5

Цю версію випустили надзвичайно малим накладом — всього 8500 копій на весь світ. Тож Star Wars Racer Revenge миттєво стала дефіцитною. Гра ціною в $59,99 швидко зникла з полиць великих магазинів у США, включно з Best Buy та Amazon.

Наразі її можна “відкопати” лише на платформах перепродажу. Ще кілька днів тому на американському eBay знаходили близько 80 лотів, а ціни коливалися від $230 до $399,99, які вже розкупили. І це солідне зростання, оскільки ще до новин про джейлбрейк PS5 цю гру продавали приблизно за $20. За оцінками продавців, попит зріс майже на 1900% за дуже короткий час.

Сам джейлбрейк поки що не доступний публічно. Gezine продовжує доопрацьовувати код і визнає, що залежність від настільки рідкісної гри є проблемою для багатьох охочих. Також він окремо попередив, що експлойт BD-JB на цьому етапі чекати не варто. Тож наразі зламати консоль цим способом зможуть ті, хто встиг перекупити Star Wars.

Джерело: Toms Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Рімейку бути! Assassin's Creed 4: Black Flag з’явився на сайті PEGI з рейтингом 18+ і новою назвою
Бос Krafton питав ChatGPT, як уникнути виплати бонусів для розробників Subnautica 2, — звіт з судового позову
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
PlayStation 5 продається у кількості 1,3 млн за місяць і не збирається зупинятися, — звіт Sony
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Розробники The Witcher 4 покажуть на The Game Awards 2025… нічого
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
Багаторічний мод Doom II став повноцінною грою: вийшов горор-шутер Total Chaos з рейтингом 88%
В S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть "легкий дощ" і веселку з наступними патчами
DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Захар Бочаров з GSC розповів про “старі та нові таємниці” і натякнув на нового головного героя
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році
У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%
117 з мільйона гравців ARC Raiders вбили себе камінням — розробники не розуміють, як їм це вдалося
В PS Store стартувала “Чорна П’ятниця” — знижки до 90% на Mass Effect та інші
Disney звинуватили у крадіжці хореографії для Star Wars: Visions з фанатського відео
Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 навчатимуть розробників ігор в КПІ
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 розповіли про зміни в патчі 1.7: пийте енергетик акуратніше
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати