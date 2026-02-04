Програміст виїхав з України під виглядом музиканта Петра Чорного і не повернувся

Музикант Петро Чорний

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що у 2025 році щонайменше п’ятеро чоловіків виїхали з України, видаючи себе за музикантів заслуженого артиста Петра Чорного. Серед них був програміст Дмитро Прокудін, який тепер мешкає в Іспанії.





За їхніми даними, чоловіки виїжджали з України під приводом участі у благодійних концертах Петра Чорного за кордоном. Запити оформлювали через військові адміністрації після змін правил для артистів. Київська МВА повідомила, що торік Сергій Матусов неодноразово звертався з листами, де просив дозволити виїзд Чорному та його “музикантам” до Іспанії.

За пів року таких звернень було щонайменше 5, і щоразу склад групи змінювався. У червні 2025 року за такими зверненнями з України виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк. За даними Держприкордонслужби, обидва не повернулися.

У документах їх вказували як музикантів, але Прокудін насправді працює в ІТ. Він підтвердив журналістам, що просто хотів виїхати з України. Судячи з його профілю у LinkedIn, він працює Python Full-Stack Developer і проживає поблизу Валенсії. Прокудін визнав, що виїхав як “музикант Петра Чорного”, але не розкрив суму, яку міг заплатити. Ігор Одарюк дійсно є музикантом, проте його участь у концертах Чорного підтвердити не вдалося. Зараз його акаунти ведуться з Німеччини.





З України також виїхали Владислав Шурман і Сергій Манзенко, але зробили це вже після дат запланованих концертів Петра Чорного, тож фактично не могли на них потрапити. У листопаді ситуація повторилася ще раз: попри скасування концерту, за кордон виїхав ще один чоловік. До того ж самі анонси виступів викликають сумніви. Розслідувачі вважають їх фейковими.

Загалом журналісти вийшли на музиканта і гітариста Сергія Матусова. Після початку повномасштабного вторгнення він створив концертне агентство в Іспанії та займався організацією виступів народного артиста. Крім того, Шурман розповів, що саме Матусов допоміг йому виїхати з України за $4500–$5000.

Сам Сергій Матусов заперечує свою участь у схемі. Водночас він не зміг пояснити, ким були “музиканти” і чому вони виїжджали з України навіть після скасування концертів. Петро Чорний підтвердив знайомство з Матусовим, однак відхрестився від виїзду цих чоловіків, заявивши, що їх не знав і припустив, що його “замовили”.

Довідка. Петро Чорний — заслужений артист України. Під час повномасштабної війни він перейшов на українську мову, виступав із благодійними концертами та давав концерти для військових. В інтерв’ю Славі Дьоміну музикант казав, що є амбасадором однієї з військових бригад.