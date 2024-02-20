«Проклята діва» ─ український трейлер фільму жахів із Сідні Свіні в головній ролі

За місяць в український прокат вийде фільм жахів «Проклята діва». Він розповідає про американську монахиню Сесилію (Сідні Свіні), яка вирушає до віддаленого монастиря у мальовничій італійській місцині.

Та невдовзі після прибуття теплий прийом перетворюється на кошмар. Сесилія з’ясовує, що нова домівка приховує страшну таємницю та нечувані жахіття.

Фільм «Проклята діва» зняв режисер Майкл Мохан. Сценарій написав Ендрю Лобел. Головні ролі виконали актори Сідні Свіні («Люблю тебе ненавидіти», серіал «Ейфорія», «Одного разу в Голівуді»), Альваро Морте (серіал «Паперовий будинок»), Сімона Табаско (серіал «Білий лотос») та інші.

Український прокат фільму «Проклята діва» розпочнеться 21 березня. Українську версію картини адаптовано для осіб з порушенням зору та слуху.

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