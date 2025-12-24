IO Interactive перенесла реліз 007 First Light на "стару" дату GTA 6

007 First Light / IO Interactive

007 First Light про Джеймса Бонда “підігріла місце” попереднього релізного вікна GTA 6. IO Interactive офіційно змінила дату виходу гри з кінця березня на 27 травня 2026 року.

Спочатку стелс-екшн мали випустити 27 березня на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 та ПК. Але студія вирішила перенести його всього два місяці, щоб краще вписатися в календар релізів. Нова дата майже збігається з тим вікном, яке раніше займала GTA 6, поки Rockstar не відклала гру до листопада.

У IO Interactive кажуть, що з їхнім проєктом все нормально. 007 First Light вже можна пройти повністю від початку до кінця, але студія хоче більше її відшліфувати. Розробники пояснюють, що ці два місяці підуть на доопрацювання ключових речей: екшну, шпигунських механік, гаджетів, погонь і подорожей світом.

Контекст тут очевидний: після затримки GTA 6 на осінь 2026 року весняне вікно стало значно вільнішим. Інші студії отримали можливість “видихнути” і з меншими ризиками випустити свій проєкт. Тож IO Interactive отримала більше можливостей і вирішила скористатися ними, щоб 007 First Light мала кращі умови для старту.

Нагадаємо, історію про становлення молодого Джеймса Бонда представили на початку червня 2025 року, після анонсу з силуетом під променем світла. Про саму гру заговорили у 2020 році, але тоді під робочою назвою Project 007. Протягом п’яти років майже не було подробиць і тим паче скриншотів або геймплейних деталей. Вже після червня розробники поділилися, що в First Light з’являться динамічні місії, а перший повноцінний геймплей нагадував суміш Hitman та Uncharted.

Джерело: Kotaku