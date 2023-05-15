Процесор Apple M3 Pro отримає 12 ядер CPU та 18 ядер GPU — Марк Гурман

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія Apple тестує процесор M3, який містить 12 обчислювальних ядер та 18 графічних ядер. Судячи з наявної інформації, чип працює на неоголошеному MacBook Pro з MacOS 14. Гурман припускає, що версія M3, яку тестує Apple, – це M3 Pro базового рівня. Її вихід на ринок очікується наступного року.

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Як очікується, майбутня лінійка процесорів M3 виготовлятиметься компанією TSMC за нормами 3-нанометрового технологічного процесу. Перехід від 5 нм до 3 нм, мабуть, пояснює збільшення щільності ядер. Нагадаємо, версії M1 Pro та M2 Pro оснащені 8 та 10 обчислювальними ядрами, а також 14 та 16 графічними ядрами, відповідно. Іншими словами, M3 Pro отримає на 50% більше обчислювальних ядер, ніж попередник першого покоління. За даними Гурмана, Apple рівномірно розподіляє високопродуктивні та енергоефективні ядра в новому чипі. Також повідомляється, що процесор M3 Pro був помічений із 36 ГБ оперативної пам’яті. Для порівняння, M2 Pro поставляється з 16 ГБ пам’яті, її можна збільшити до 32 ГБ.

Перш ніж Apple анонсує M3 Pro, компанії спочатку потрібно випустити стандартний чип M3.

“Я вважаю, що перші комп’ютери Mac з чипами M3 почнуть надходити до кінця року або на початку наступного року”, – зазначає Гурман.

Джерело: Engadget