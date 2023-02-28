Старт продажів перших процесорів AMD Zen 4 (AM5) з 3D V-Cache — від ₴28,6 тис. за Ryzen 9 7900X3D та від ₴33,9 тис. за Ryzen 9 7950X3D

AMD повідомила про початок продажів нових настільних процесорів серії Ryzen 7000X3D — Ryzen 9 7950X3D та Ryzen 9 7900X3D. Це перші настільні CPU AMD AM5 на базі архітектури Zen 4 з підтримкою технології 3D V-Cache, і Україна отримала нові «камінці» разом з рештою світу. Охочі вже можуть придбати їх в українських магазинах електроніки, якщо звісно готові викласти кругленьку суму.

Ціни на Ryzen 7000X3D в Україні

AMD позиціює процесори Ryzen 7000X3D із 3D V-Cache як високопродуктивні рішення для геймерів, творців контенту та користувачів робочих станцій. Серія Ryzen 7000X3D відрізняється наявністю пам’яті 3D V-Cache, що суттєво збільшує доступний об’єм кеш-пам’яті процесора. Так, топова модель Ryzen 9 7950X3D з 16 обчислювальними ядрами містить 144 МБ кеш-пам’яті, тоді як 16-ядерний чип Ryzen 9 7950X має «лише» 80 МБ кеш-пам’яті. Водночас новинка відрізняється меншим апетитом, її показник TDP знижений одразу на 50 Вт – до 120 Вт.

Нові процесори виготовляються за нормами 5-нанометрового технологічного процесу. Моделі Ryzen 9 7900X3D та Ryzen 9 7950X3D мають 12 або 16 обчислювальних ядер та підтримують 24 або 32 потоки інструкцій відповідно. Нижче наводимо детальні технічні характеристики кожної моделі.