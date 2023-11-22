Прибуток Nvidia зріс на 1259% на тлі буму попиту на чипи для систем штучного інтелекту

Nvidia опублікувала звіт про фінансові результати за підсумками роботи у третьому кварталі фіскального 2024 року. При цьому завдяки високому попиту на чипи, що використовуються в системах штучного інтелекту, компанія змогла суттєво збільшити доходи. Фактичний показник виявився істотно вищим за прогнози аналітиків.

Квартальний дохід Nvidia зріс на значні 206% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Дохід склав $18,12 млрд за прогнозного показника $16,18 млрд. Надходження від продажу чипів для центрів обробки даних збільшилися на 279% і досягли $14,51 млрд. Половину цієї суми принесли провайдери хмарної інфраструктури, такі як Amazon. Ігровий сегмент приніс $2,86 млрд доходу.

Завдяки високим доходам також різко виріс чистий прибуток Nvidia, досягнувши $9,24 млрд або $3,71 на кожну акцію. Для порівняння, в аналогічному періоді минулого року ці показники становили $680 млн та $0,27 відповідно. Таким чином, приріст чистого прибутку становив 1259%.

Водночас Nvidia прогнозує негативний вплив деяких факторів на фінансові показники наступного кварталу. Це пов’язано з експортними обмеженнями, що впливають на продаж компаніям в Китаї та інших країнах. Хоча Nvidia очікує, що «це зниження буде більш ніж компенсовано сильним зростанням в інших регіонах». З огляду на це Nvidia прогнозує дохід у четвертому кварталі у розмірі $20 млрд. Це означає зростання виторгу приблизно на 231%.

Джерело: cnbc