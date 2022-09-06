«Топ Ґан: Меверік» заробив у США $700 млн та став п’ятим найкасовішим фільмом в історії американського прокату

«Топ Ґан: Меверік» / Top Gun: Maverick продовжує збирати касу та бити рекорди — після цифрового релізу сиквел культового бойовика з Томом Крузом відзначився ще кількома досягненнями та піднявся ще на одну сходинку рейтингу найкасовіших фільмів в історії американського прокату.

Так, як повідомляє Variety, після 15 тижнів прокату фільм Джозефа Косінскі знов очолив прокат у США, обійшовши розширену версію блокбастера Sony та Marvel «Людина-павук: Додому шляху нема» — за святкові вихідні він заробив додаткові $7,9 млн, тоді як загальна каса у домашньому прокаті зросла до $701 млн. Завдяки цьому Меверік обійшов «Чорну пантеру» ($700,4 млн) та посів п’яте місце рейтингу найкасовіших фільмів в історії прокату США.

Напередодні Top Gun: Maverick став найуспішнішим цифровим релізом у США за перший тиждень. Ще одне вагоме досягнення Меверіка — це єдиний фільм, який очолював домашній прокат як у День пам’яті, так і в День праці. Та чи вистачить цього імпульсу, щоб перевершити результат «Аватару» Джеймса Кемерона ($760 млн) та стати четвертим найкасовішим фільмом в прокаті Північної Америки. Наразі це здається дуже малоймовірним, особливо з урахуванням повернення в прокат оригінального фільму про Пандору з 23 вересня перед майбутнім релізом продовження з підзаголовком «Шлях води» у грудні.

Наразі перша п’ятірка найкасовіших фільмів в історії прокату США (без врахування інфляції) виглядає так:

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«Зоряні війни: Пробудження Сили» — $936,66 млн

— $936,66 млн «Месники: Завершення» — $858,37 млн

— $858,37 млн «Людина-павук: Додому шляху нема» — $812,39 млн

— $812,39 млн «Аватар» — $760,5 млн

— $760,5 млн «Топ Ґан: Меверік» — $701 млн

По всьому світі «Топ Ґан: Меверік» загалом зібрав близько $1,44 млрд — наразі блокбастер с Крузом посідає 12-те місце в рейтингу найкасовіших фільмів у світі та є великі шанси, що він ось-ось обійде «Крижане серце 2» ($1,45 млрд). В Україні «Топ Ґан: Меверік» вийшов 2 червня та попри обмежений прокат зібрав понад $500 тис.

Бонус — відеозвернення Тома Круза до глядачів, яке 60-річний актор записав прямо з літака під час знімання восьмого фільму серії «Місія нездійсненна». Його днями виклали в соцмережах, після чого відео вмить стало вірусним.

‼️MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING CINEMACON FOOTAGE‼️ pic.twitter.com/kaHV1unlAE — mar (@icemavs) September 4, 2022