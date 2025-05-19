Приклад для «Білосніжки»: критики назвали «Ліло і Стіч» найкращим фільмом в історії Disney

Disney

З’явились перші реакції критиків на «живу» екранізацію історії про Ліло і Стіча — вони напрочуд позитивні й визначають фільм як найкращий в багаторічній історії Disney.

«”Ліло і Стіч”– найкращий ігровий фільм від Disney на сьогодні. Побачити Стіча в його “живій” формі на великому екрані викликає величезну хвилю ностальгії. Безліч сміху та зворушливих моментів. Фільм має схожий ритм з оригіналом, але водночас додав щось нове», — Венді Лі Зані, критик-фрилансер.

«Найбільший сюрприз року та, безперечно, найкращий рімейк Disney у кіно. Дін Флейшер Кемп створює радісну сімейну пригоду, яка вловлює хаос та шарм оригіналу. Це також виглядає неймовірно весело та зворушливо завдяки зірковій грі Маї Кеалохи», — Деніель Баптіста, The Movie Podcast.

«Миле переосмислення, яке здебільшого передає дух оригіналу крізь сучасну призму. Стосунки Ліло та Нані здаються ще більш щирими. Вони все ще сирі, справжні та є центральною емоційною суттю історії. Звісно ж, Стіч привносить кумедний хаос», — Майкл Лі, критик-фрілансер.

«Деякі другорядні персонажі недооцінені (хоча мені подобаються певні нові доповнення), але “Ліло і Стіч” зберігає сильну емоційну основу оригіналу, з більшим акцентом на зв’язку (і напрузі) між Ліло та Нані. У ньому є щирість, чого бракує деяким рімейкам від Disney», — Ерік Голдман, оглядач Fandom та IGN.

Фільм «Ліло і Стіч», який зрежисував Дін Флейшер Кемп («Марсель, мушля в черевиках»), бере за основу сюжет однойменного мультфільму 2002 року: Стіч, генетично модифікований інопланетянин, приземляється на Гаваях та вдає, що він собака, якого прихистила дівчинка-сирота Ліло. Доки цей дует влаштовує хаос по всьому місту, на Стіча полюють інопланетні поліцейські та його творець, вчений-генетик Джамба Джукіба.

Роль Ліло взяла на себе Майя Кеалоха, її сестру Нані грає Сідні Агудонг, а Стіча озвучив Кріс Сандерс, який працював над оригінальним мультфільмом. Також у фільмі з’являться Зак Галіфіанакіс, Біллі Магнуссен та Кортні Б. Венс.

Disney роками намагалась запустити рімейк, і вклала великі кошти в його маркетинг. Перший тизер-трейлер фільму отримав 158 млн переглядів за добу — другий показник для рімейків студії, який поступається лише «Королю Леву» 2018 року.

Здається, «мишача компанія» отримала шанс відновити свою репутацію після цьогорічного провалу з «Білосніжкою» — фільм отримав дебелу порцію критики ще до релізу, зокрема через вибір акторки колумбійського походження на головну роль і сумнівних CGI-гномів. З прем’єрою ситуація лише загострилась, а IMDb довелось тимчасово приховати рейтинг. Каса, зібрана «Білосніжкою» з кінотеатрів, тим часом так і не перебила бюджет, який, за чутками, сягнув шалених $350 млн. Нагадаємо, що після цього Disney зупинила роботу над рімейком «Рапунцель», який перебував в активній стадії розробки. Якщо показники «Ліло та Стіча» будуть кращими, можливо студія перегляне ці плани.

Прем’єра «Ліло і Стіч» в українських кінотеатрах відбудеться вже 22 травня.