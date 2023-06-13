Пристрої Android тепер «бачать» файли та папки Windows 11 — поки у тестовому режимі

Microsoft поступово розгортає загальний доступ з Android до файлів Windows 11 у рамках інтеграції пристроїв з мобільної ОС у настільну. Оновлення підсистеми Windows для Android вже доступне всім учасникам програми попередньої оцінки Windows. Тестова версія Windows 11 тепер включає обмін файлами, підтримку перетягування, покращення роботи з камерою камери та виправлення помилок.

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«Ми дослухалися до спільноти – багато хто з вас просили нас підтримати обмін файлами між Windows та підсистемою Android, – йдеться у повідомленні команди Windows Subsystem for Android. — Ми раді повідомити, що підсистема тепер може спільно використовувати теки Windows, такі як «Документи» та «Зображення», тому такі сценарії, як завантаження фотографії до програми для соціальних мереж або редагування відео в додатку для творчості, працюють без проблем».

Спільний доступ до тек та файлів увімкнений за замовчанням у тестовій збірці. Програми Android можуть переглядати або редагувати файли Windows лише з дозволу користувача. Програми Android повинні відображати діалогове вікно запиту дозволу, його можна відкликати у налаштуваннях. Windows сканує всі застосунки Android за допомогою Microsoft Defender або іншого інстальованого антивірусу, щоб запобігти завантаженню шкідливих програм.

Майкрософт обмежує підтримку спільного доступу до файлів лише теками профілю користувача Windows, включаючи «Документи», «Фотографії» та «Відео». Системні теки Windows, зовнішні диски або службові теки, наприклад Program Files, не підтримуються. Деякі типи файлів, такі як .exe, також заблоковано.

Microsoft вже розгорнула оновлення на всіх каналах Windows Insider – підтримка загального доступу до файлів, швидше за все, з’явиться у всіх користувачів Windows 11 у найближчі тижні. Microsoft зазвичай не випускає оновлення Windows для каналу Release Preview доки вони не будуть готові до випуску.

Джерела: Microsoft, The Verge