«Нова пошта» додала у застосунок функцію «Чайові» — для кур’єрів, контакт-центру та працівників відділень

Нова опція, за словами пресслужби «Нова пошта», допоможе віддячити працівникам за приємне та якісне обслуговування за допомогою онлайн-платежа.

Функція «Чайові» в застосунку NovaPost вже працює і відображатиметься по факту отримання послуги (але лише після оцінки мінімум у 4-5 зірок). Вам запропонують обрати фіксовану суму або вказати свою.

Чайові будуть зараховані на картку NovaPay працівника через 1-2 хвилини. Також можна буде лишити текстовий відгук.

Наразі опція чайових доступна для кур’єрів, співробітників контакт-центру і відділень.

Вихідними «Нова пошта» також відкрила перше відділення у Римі (вже друге для Італії) за адресою Via Albalonga 9-11. У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності Нової пошти. Ціна стартує від 900 грн, а тривалість доставки — від 5 днів.