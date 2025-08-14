PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man

У серпні передплатники PS Plus додатково отримають 11 нових ігор, з яких ми розкажемо про 10. Нижче розкажемо чого.

Серед найприємніших проєктів в списку — Mortal Kombat 1 і Marvel’s Spider-Man. Остання повертається після того, як зникла із сервісу у квітні 2023 року. Проте одну з переліку ми згадаємо, бо вона російська. Отакі справи. Новинки будуть додатковими до тих тайтлів, які поповнили каталог на початку серпня.

Разом з тим передплатники PlayStation Plus Premium зможуть випробувати 5-годинну пробну версію Death Stranding 2: On the Beach. Плюс отримають дві класичні гри з PS1 — Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis. Тепер класика доступна на PS4 і PS5.

Список ігор PS Plus Extra і Premium з 19 серпня

Mortal Kombat 1 (PS5)

Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4)

Sword of the Sea (PS5)

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)

Unicorn Overlord (PS5, PS4)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)

Harold Halibut (PS5)

Coral Island (PS5)

Список ігор PS Plus Premium

Resident Evil 2 (PS1) — PS5, PS4

Resident Evil 3: Nemesis (PS1) — PS5, PS4

Зазначимо, що паралельно PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90%. Там можна знайти Bloodborne, Destiny 2 та сотні інших ігор.

Джерело: Blog.PlayStation