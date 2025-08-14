PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші

Sony запустила розпродаж в PS Store на честь щорічної виставки Gamescom 2025. Це шанс забрати топові тайтли за приємними цінами.
Gamescom 2025 стартує вже наступного тижня, а поки гравці можуть знайти чимало вигідних пропозицій. Акція триватиме до 27 серпня, поки в Кельні геймери тестують новинки на виставці. Ймовірно, розпродаж буде оновлений після старту виставки — зокрема після шоу Opening Night Live з Джеффом Кілі, яке заплановане на 19 серпня.
ITC традиційно підготувало невелику підбірку знижок, які можна вихопити під час розпродажу. Цього разу будуть два списки: ігри подешевше (до ₴400) і подорожче (від ₴400).
Ігри від ₴400 на розпродажі в PS Store
- Destiny 2: The Edge of Fate — ₴1 035 (-30%)
- Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle — ₴839 (-80%)
- Empire of the Ants — ₴719 (-40%)
- Alone in the Dark — ₴719 (-40%)
- NINJA GAIDEN: Master Collection — ₴699 (-50%)
- Crash Bandicoot Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled — ₴699 (-65%)
- ARK: Survival Ascended — ₴674 (-50%)
- A Quiet Place: The Road Ahead — ₴569 (-40%)
- Far Cry 6 Deluxe Edition — ₴509 (-80%)
- Blasphemous 2 — ₴474 (-50%)
- Resident Evil Village Gold Edition — ₴449 (-70%)
- Dredge – Digital Deluxe Edition — ₴439 (-50%)
Ігри до ₴400 на розпродажі в PS Store
- The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
- Dungeon Encounters — ₴399 (-60%)
- Bloodborne — ₴324 (-50%)
- Persona 5 — ₴269 (-85%)
- Chrono Cross: The Radical Dreamers — ₴259 (-60%)
- Overcooked! 2 – Gourmet Edition — ₴239 (-80%)
- Watch Dogs 2 – Gold Edition — ₴229 (-90%)
- A Way Out — ₴209 (-80%)
- Battlefield 1 Revolution — ₴209 (-85%)
- Alien: Isolation — ₴209 (-80%)
- Fell Seal: Arbiter’s Mark — ₴204 (-75%)
- Bayonetta — ₴162 (-75%)
- Unravel Two — ₴162 (-75%)
- Battlefield 4 — ₴162 (-75%)
- Valkyria Chronicles 4 — ₴143 (-80%)
- Deus Ex: Mankind Divided — ₴142 (-85%)
- Unravel — ₴134 (-75%)
Зазначимо, що паралельно в Steam триває розпродаж ізометричних ігор, де зі знижками продають Disco Elysium, Wasteland тощо. А також продовжується фестиваль 4X-стратегій, на якому пропонують Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations та інші тайтли.
