PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші

Маргарита Юзяк

PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Bloodborne

Sony запустила розпродаж в PS Store на честь щорічної виставки Gamescom 2025. Це шанс забрати топові тайтли за приємними цінами.

Gamescom 2025 стартує вже наступного тижня, а поки гравці можуть знайти чимало вигідних пропозицій. Акція триватиме до 27 серпня, поки в Кельні геймери тестують новинки на виставці. Ймовірно, розпродаж буде оновлений після старту виставки — зокрема після шоу Opening Night Live з Джеффом Кілі, яке заплановане на 19 серпня.

ITC традиційно підготувало невелику підбірку знижок, які можна вихопити під час розпродажу. Цього разу будуть два списки: ігри подешевше (до ₴400) і подорожче (від ₴400).

Ігри від ₴400 на розпродажі в PS Store

  • Destiny 2: The Edge of Fate — ₴1 035 (-30%)
  • Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle — ₴839 (-80%)
  • Empire of the Ants — ₴719 (-40%)
  • Alone in the Dark — ₴719 (-40%)
  • NINJA GAIDEN: Master Collection — ₴699 (-50%)
  • Crash Bandicoot Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled — ₴699 (-65%)
  •  ARK: Survival Ascended — ₴674 (-50%)
  •  A Quiet Place: The Road Ahead — ₴569 (-40%)
  • Far Cry 6 Deluxe Edition — ₴509 (-80%)
  • Blasphemous 2 — ₴474 (-50%)
  • Resident Evil Village Gold Edition — ₴449 (-70%)
  • Dredge – Digital Deluxe Edition — ₴439 (-50%)

Ігри до ₴400 на розпродажі в PS Store

  • The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
  • Dungeon Encounters — ₴399 (-60%)
  • Bloodborne — ₴324 (-50%)
  • Persona 5 — ₴269 (-85%)
  • Chrono Cross: The Radical Dreamers — ₴259 (-60%)
  • Overcooked! 2 – Gourmet Edition — ₴239 (-80%)
  • Watch Dogs 2 – Gold Edition — ₴229 (-90%)
  • A Way Out — ₴209 (-80%)
  • Battlefield 1 Revolution — ₴209 (-85%)
  • Alien: Isolation — ₴209 (-80%)
  • Fell Seal: Arbiter’s Mark — ₴204 (-75%)
  • Bayonetta — ₴162 (-75%)
  • Unravel Two — ₴162 (-75%)
  • Battlefield 4 — ₴162 (-75%)
  • Valkyria Chronicles 4 — ₴143 (-80%)
  • Deus Ex: Mankind Divided — ₴142 (-85%)
  • Unravel — ₴134 (-75%)

Зазначимо, що паралельно в Steam триває розпродаж ізометричних ігор, де зі знижками продають Disco Elysium, Wasteland тощо. А також продовжується фестиваль 4X-стратегій, на якому пропонують Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations та інші тайтли.

