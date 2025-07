Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P

Lies of P / Round8 & Neowiz

Sony оголосила список серпневих ігор для передплатників PlayStation Plus Essential — всього доступно три гри. Найпомітнішим проєктом стала Lies of P.

Тайтли можна буде додати до своєї бібліотеки з 5 серпня по 1 вересня. Вони доступні всім передплатникам PlayStation Plus на рівнях: Essential, Extra та Premium.

Отже, Lies of P — це souls-like, натхненний історією Піноккіо, але з похмурою атмосферою, механікою складних боїв і ретельно опрацьованим візуальним стилем. Вона вийшла у 2023 році й має гарні відгуки серед фанатів жанру. Нещодавно проєкт отримав DLC під назвою Overture, де є рівень складності для новачків. Гра буде доступна як на PS5, так і на PS4.

Друга — DayZ. Це переважно онлайн-гра на виживання в постапокаліптичному світі, де користувачі мають уникати зомбі та інших гравців, збирати ресурси й боротися за життя. Проєкт доступний лише на PS4, але власники PS5 також можуть запустити його завдяки зворотній сумісності.

Остання в списку — My Hero One’s Justice, яка по суті 3D-файтинг на арені, створений за мотивами популярного аніме My Hero Academia. Тайтл вийшов ще у 2018-му, наразі доступний на PS4 і працює на PS5 через сумісність.

Також до 4 серпня ще можна встигнути додати до бібліотеки ігри липня — Diablo 4, The King of Fighters XV і Jusant. Разом з тим Sony підтвердила, що з січня 2026 року більше не включатиме PS4-ігри в PS Plus як основну частину щомісячних роздач. Платформа зосередиться на проєктах для PS5.

Джерело: PlayStation