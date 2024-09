PlayStation 5 Pro: «приблизно 40 або 50 ігор» отримають апгрейд вже цієї осені

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PlayStation 5 Pro вже на момент запуску консолі 7 листопада.

Головний системний архітектор PlayStation Марк Черні розповів про плани щодо оновлення ігор для нової консолі PS5 Pro. Хоча Sony офіційно назвала лише 13 ігор, які отримають покращення на день запуску, загальна кількість оновлених проєктів буде значно більшою.

Серед підтверджених ігор, які отримають оновлення:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Ці ігри отримають різноманітні технічні вдосконалення. Наприклад, The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-man 2 та Ratchet & Clank: Rift Apart підвищать частоту кадрів у режимі високої якості з 30 до 60 кадрів на секунду. Gran Turismo 7 отримає віддзеркалення з трасуванням променів між автомобілями під час геймплею, зберігаючи водночас 60 кадрів на секунду. Horizon Forbidden West покращить освітлення, візуальні ефекти, а також якість волосся та шкіри персонажів у кат-сценах.

Щодо PSVR 2, Sony поки не анонсувала конкретних покращень для ігор віртуальної реальності. Однак Марк Черні зазначив, що завдяки потужнішому графічному процесору PS5 Pro стануть можливими ігри з вищою роздільною здатністю для PSVR 2. Він також згадав про майбутнє налаштування ШІ-апскейлінгу Sony, яке працюватиме з усіма VR-іграми.

PlayStation 5 Pro вийде 7 листопада за ціною $699,99. Консоль матиме SSD-накопичувач місткістю 2 ТБ, бездротовий контролер DualSense та попередньо встановлену гру Astro’s Playroom.

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Джерело: Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.