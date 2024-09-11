«Sony, ви збожеволіли?»: презентація PS5 Pro за €800 обурила фанатів — 154 000 дизлайків за перший день

Компанія Sony представила нову ігрову консоль PS5 Pro, але анонс викликав хвилю критики через високу вартість та відсутність суттєвих покращень.

Компанія встановила ціну $700 для американського ринку та €800 для європейського. Однак реакція користувачів на цей анонс виявилася переважно негативною.

Трейлер нової консолі на YouTube отримав 154 000 дизлайків проти 51 000 лайків, що свідчить про значне невдоволення аудиторії. Користувачі соціальних мереж активно висловлюють своє розчарування щодо високої вартості пристрою.

Критику викликала не лише ціна, а й комплектація PS5 Pro. Консоль постачатиметься без оптичного приводу для дисків та вертикальної підставки, що раніше входили до базового комплекту. Таке рішення Sony багато хто сприйняв як спробу додатково заробити на окремому продажу цих компонентів.

Трейлер

Презентація консолі, яку провів Марк Черні, також не справила позитивного враження на глядачів. Користувачі висловили невдоволення тим, що Sony демонструвала можливості PS5 Pro на прикладі ігор, випущених ще для PS4. Це викликало сумніви щодо реальних переваг нової консолі над попередніми моделями.

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Багато глядачів не змогли помітити суттєвої різниці у якості графіки між PS5 та PS5 Pro. Це поставило під сумнів доцільність такого значного підвищення ціни за, на думку користувачів, незначні покращення.

Цитати користувачів під трейлером:

«Переваги консолей над ПК: 1) Доступна ціна 2) Фізичні носії 3) Ексклюзиви. Ви зазнали невдачі у всіх трьох пунктах».

«800 євро за цифрову консоль без підставки? Схоже, Sony копією Apple».

«Play has no Limits. Певен, що $900 — це досить велике обмеження для більшості людей, Sony».

«Ціна початкової PS4 — $399. Ціна PS4 Pro — $399. Ціна PS5 з дисководом — $499. Ціна PS5 Pro без дисководу — $699. Де все пішло не так?»

«$700, і перша гра, яку ми побачили на PS5 Pro, була грою для PS4, чувак, лол».

«700$ без підставки й дисководу, ви збожеволіли?»

Нагадаємо, компанія Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PlayStation 5 Pro вже на момент запуску консолі 7 листопада.