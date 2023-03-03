ПЗ для 3D-моделювання Blender тепер може використовувати ШІ для створення зображень та ефектів на базі текстових описів

Генеративні моделі ШІ все глибше проникають у різні сфери життя. Чергове підтвердження цього – поява відповідного ШІ-інструментарію в ПЗ для 3D-моделювання Blender.

Компанія Stability AI представила інструмент Stability для Blender, що переносить технологію створення зображень Stable Diffusion у програму для 3D-моделювання. За його сприяння користувачі можуть створювати текстури, ефекти та анімацію за допомогою ШІ, використовуючи вихідний матеріал із рендерів або текстових описів. Однак, інструмент не буде створювати 3D-об’єкти з нуля.

Stability для Blender вимагає ключа API та підключення до інтернету, але інструмент можна використовувати безплатно. Він не вимагає додаткових програм чи дискретної відеокарти. Отже, роботу можна виконувати навіть на ноутбуці, який поступається у плані продуктивності робочої станції.

Як зазначають у Stability AI, новий інструмент дозволить створювати справді індивідуальний контент. Крім того, він допоможе заощаджувати час та гроші при створенні такого контенту.

Джерело: engadget