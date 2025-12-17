S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав контентний патч "Нерозказані історії" з 5+ годинами нового геймплею

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC раптово випустила контентний патч “Нерозказані історії”, який переносили на 18 грудня. Однак розробники все-таки трохи раніше порадували новинкою з 5+ годинами нового геймплею.

“Нерозказані історії” принесли історію про загадкові події поблизу Малахіту, що викликають у сталкерів головний біль, кровотечі з носа та галюцинації. Сюжет якось пов’язаний з найсекретнішим сховком Зони, який з’явився у патчі 1.6. Геймери можуть перехопити екстрений виклик вчених з будь-якій точки мапи (найчастіше у Горілому лісі), щоб дізнатися, чому експедиція пішла не за планом.

Загалом нова сюжетна лінія включає 8 нових місій, 7 нових локацій, 6 нових персонажів, 3 унікальні предмети, унікальну зброю та хаб в Зоні. Території, які раніше були завалені іржавим мотлохом чи кишіли мутантами, тепер почали приваблювати сталкерів. Якщо події розгорнуться певним чином, гравець може навіть заснувати хаб у Горілому лісі. Це місце оживить регіон і зробить його більш населеним. Але все залежить від вибору гравця, адже сюжет можна пройти й зовсім іншим шляхом.

Також з’являється модифікована версія гвинтівки GP37 під назвою GP37V2. Вона має вбудований глушник, приціл із невеликим зумом і перероблений спуск, що дозволяє стріляти чергами по три постріли. Дістати її можна під час нової місії.

Окремо розробники полегшили систему збережень для найвищого рівня складності “Майстер” та режиму “Експедиція”. Тепер після запуску гри можна один раз увімкнути ручні сейви в меню. Це відкриває доступ до швидкого збереження (F5) та звичайного сейву через меню. Якщо опцію активувати, зміниться й відображення прогресу в меню паузи.

В “Нерозказаних історіях” підкрутили технічну частину. GSC виправила баг із появою кількох артефактів в одному місці та оптимізували моделі мутантів. Також розробники підкоригували поведінку NPC під час викидів і зменшили надмірну кількість мутантів на Звалищі. Окрім цього, додали підтримку DualSense на ПК та прибрали баг, через який артефакт “Серце Чорнобиля” з’являвся деінде.

GSC Game World наголошує, що оновлення традиційно може порушити роботу модів. У разі потреби додаткової допомоги гравцям радять звернутися до служби підтримки.

Джерело: GSC в Steam