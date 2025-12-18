Новини Ігри 18.12.2025 comment views icon

Настільна гра S.T.A.L.K.E.R. з українською локалізацією: передзамовлення відкрито, ціна — ₴5200 зі знижкою

Настільна гра S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. з екранів переноситься в реальне життя — в Україні відкрили передзамовлення настільної гри по культовій грі. Це кооперативна стратегічна настолка з мініатюрами, розрахована на 1-4 гравців.

Історія переноситься в альтернативну Зону після аварії на ЧАЕС. Тут все кишить мутантами, аномаліями та ворогами, а ще прихованими експериментами, наслідки яких вибухнули у 2000‑му. Ви стаєте сталкерами й разом вирушаєте в сюжетні кампанії: зустрічаєте різні фракції, боретеся за виживання й приймаєте непрості моральні рішення, що впливають на подальшу історію. А для хардкорнішого виживання є окремий режим, де головне протриматися якнайдовше.

Основне проходження — це кампанія, де ви чергуєте дослідження Зони з місіями. Під час дослідження можна ходити мапою, зустрічати персонажів, збирати спорядження й вирішувати, куди рушити далі. А місії включають сутички з мутантами та ворогами, небезпечні аномалії, пошук корисних речей, виконання завдань і постійну боротьбу з радіацією. Кожна місія має власні свої правила проходження і мапу, щоб цікаво було грати не один і не два рази.

Другий режим отримав назву Zone Survival mode і входить до коробки базової гри. Він більше підійде тим, хто інколи збирається з друзями, адже прогрес не зберігається. Окремі одноразові сесії тривають 2–3 години та не пов’язані з основною кампанією. Режим пропонує 10 сценаріїв і 10 мап, що дає 100 можливих комбінацій. Щоб уникнути повторів, тут інша ігрова колода подій, нові NPC, спорядження, а вороги й аномалії з’являються випадково.

За правилами, місія вважається успішною, якщо команда досягає поставлених цілей. Якщо ж час спливає або гине хоча б один учасник, місія провалюється. Кампанія завершується після проходження всіх сюжетних сценаріїв. Середній час партії становить 120–180 хвилин.

Настільну гру по S.T.A.L.K.E.R. створила польська студія Awaken Realms у співпраці з GSC Game World, а українську локалізацію та дистрибуцію взяло на себе видавництво “Ігромаг”. Базову коробку можна замовити зі знижкою 20% за ₴5208 замість стандартних ₴6510. Передзамовлення триватиме до 26 грудня, а реліз гри запланований на перший квартал 2026 року.

Нагадаємо, паралельно триває передзамовлення офіційного артбуку “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”. Видавництво Mal’opus пропонує майже вдвічі більше сторінок за артбук з фізичного видання з концепт-артами, скетчами та 3D-моделями. А також нещодавно фанати The Witcher задонатили мільйони евро на офіційну “настолку” про падіння Каер-Морена.

Джерело: Прес-реліз

