Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту

Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну мовну модель штучного інтелекту, повідомив генеральний директор в інтерв’ю CNBC.

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Хіроші «Міккі» Мікітані повідомив, що компанія працює над своєю великою мовною моделлю (LLM). Він додав, що Rakuten розвиває низку напрямів бізнесу, від банківської справи до електронної комерції та телекомунікацій, тому має великий обсяг «дуже унікальних» даних для навчання своєї LLM.

За словами Мікітані, Rakuten планує використовувати модель ШІ всередині компанії, щоб покращити операційну ефективність та маркетинг на 20%. Він також хоче запропонувати цю модель стороннім компаніям для подальшого розвитку.

Хіроші «Міккі» Мікітані додав, що у Rakuten «щось буде протягом кількох місяців».

Пізніше представник Rakuten уточнив, що йдеться не про терміни запуску, а натомість може бути анонс великої мовної моделі, можливо, протягом наступних кількох місяців.

Цими днями великі технологічні гіганти США та Китаю запускають свої великі мовні моделі. OpenAI, Amazon та Google є одними з найвідоміших у США. У Китаї Baidu, Alibaba та Tencent також запустили свої власні моделі.

Японські компанії дещо відстають від своїх американських та китайських колег. Але вони намагаються швидко надолужити втрачене. Телекомунікаційна група NTT оголосила цього місяця, що її власна система LLM буде доступна в березні. Тепер про свої плани оголосила Rakuten.

Джерело: cnbc