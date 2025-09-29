"Раян, я твоя сестра": нові "Зоряні війни" представлять Емі Адамс як джедая і родичку героя Гослінга, — інсайдер

Новини Кіно 29.09.2025 comment views icon

Нові “Зоряні війни” з Раяном Гослінгом в головній ролі старанно тримають свій сюжет у секреті, однак інсайдери потроху підкидають нам додаткових деталей.

З раніших анонсів відомо, що дія стрічки “Зоряні війни: Зоряний винищувач” відбувається приблизно за п’ять років після “Скайвокер. Сходження”, а отже ми нарешті побачимо, як виглядає далека-далека галактика після поразки Імператора Палпатіна — світ без численних джедаїв і Першого ордену, який мав би його захищати.

Утім, зі слів інсайдера Джона Рочі з The Hot Mic (через ComicBookMovie) ще один “джедай, що вижив” таки з’явиться в новому фільмі й головні герої, Раян Гослінг та Флін Грей, матимуть з ним (чи вірніше сказати з нею) цілком тісний, і навіть родинний зв’язок.

“Головний герой-хлопчик — чутливий до Сили”, — каже Рочі. “Його матір, як було сказано раніше, грає Емі Адамс. Здається, вона джедай, а не Гослінг. Його персонаж лише допомагає своєму племіннику тікати від двох злих переслідувачів. У нього є власна місія, яку йому дала героїня Адамс”.

Перший погляд на залаштунки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" з Раяном Гослінгом та Фліном Греєм / Lucasfilm
Перший погляд на залаштунки фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач”

Сюжет виглядає досить знайомим: чоловік захищає дитину, чутливу до Сили, під час небезпечної подорожі галактикою. Фактично, Гослінг приєднується до Педро Паскаля, Ліама Нісона та Юена Макгрегора в образах Діна Джаріна, Квай-Гона Джинна та Обі-Вана Кенобі, які роблять усе можливе, щоб оберігати своїх обдарованих вихованців у цьому божевільному світі. Також можна припустити, що “Зоряний винищувач” буде тісно пов’язаний з майбутнім фільмом про Рей та її місію відновити Орден джедаїв, до якої Гослінг, можливо, намагатиметься доставити свого племінника.

Фільм "Зоряні війни: Зоряний винищувач" розкриє нового джедая — це не Раян Гослінг, а "загадкова" жінка
Акторка Емі Адамс, яка, з чуток, зіграє в “Зоряному винищувачі” джедая / Depositphotos

Якщо Адамс реально з’явиться в ролі джедая, то це може означати, що вона або пережила Наказ 66 ще малою дитиною (залежно від її виду та тривалості життя), або — що більш ймовірно — пережила винищення Храму джедаїв Люка, яке вчинив Кайло Рен.

Окрім Адамс та Гослінга з Греєм акторський склад “Зоряного винищувача” доповнюють Аарон П’єр, Саймон Берд,  Джамаель Вестман, Деніел Інгз, а також Метт Сміт та Міа Гот, які, за чутками, виступлять антагоністами. Шон Леві, відомий торішнім хітом “Дедпул і Росомаха”, режисує фільм, сценарій написав Джонатан Троппер (“Проєкт Адам”), а оператором-постановником виступає оскароносний Клаудіо Міранда (“Топ Ґан: Меверік”).

Прем’єра “Зоряного винищувача” призначена на 28 травня 2027 року. За рік до цього вийде “Мандалорець і Ґроґу”, який стане першим кінотеатральним релізом “Зоряних війн” з 2019 року і нещодавно нарешті представив дебютний трейлер.

