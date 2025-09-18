Новий кадр фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" розкриває океанічну локацію і вузькі штани Раяна Гослінга

Раян Гослінг і Флінн Грей на зйомках фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач"

Режисер Шон Леві представив новий кадр зі зйомок фільму “Зоряний винищувач” — спінофу “Зоряних війн” з Раяном Гослінгом та Флінном Греєм в головних ролях.

На фото можна побачити обох персонажів у пошарпаному одязі, які дрейфують водоймою на якомусь плавзасобі.

“Десь у Середземному морі”, — написав Леві під дописом, позначивши локацію як Сардинія, Італія.

Такі пейзажі суттєво відрізняються від попередніх сюжетів “Зоряних війн”, які відбуваються переважно по всій галактиці на пустельних планетах, таких як Татуїн та Джакку. Образ Гослінга тим часом дає більше підказок на його роль — персонаж дещо нагадує контрабандиста, носить широку сорочку з довгими рукавами, робочі перчатки, стильний пояс і вузькі шкіряні штани.

Раніше ми бачили перший чорно-білий залаштунковий кадр, який сигналізував про початок знімань.

На сьогодні деталі сюжету фільму невідомі, але, зі слів Lucasfilm, “Зоряний винищувач” стане цілком оригінальною історією, дія якої відбуватиметься у “раніше не досліджуваний період часу” — приблизно через п’ять років після подій “Сходження Скайвокера”.

Леві, відомий торішнім хітом “Дедпул і Росомаха”, режисує фільм, сценарій написав Джонатан Троппер (“Проєкт Адам”), а оператором-постановником виступає оскароносний Клаудіо Міранда (“Топ Ґан: Меверік”). Акторський склад доповнюють Емі Адамс, Аарон П’єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман, Деніел Інгз, а також Метт Сміт та Міа Гот, які, за чутками, виступлять антагоністами.

Прем’єра “Зоряного винищувача” призначена на 28 травня 2027 року. Приблизно за рік після виходу фільму “Мандалорець і Ґроґу” з Педро Паскалем в головній ролі, який стане першим кінотеатральним релізом “Зоряних війн” з 2019 року.

