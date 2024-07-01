Realme 13 Pro: перший тизер, камера на основі штучного інтелекту та деякі інші характеристики

Realme опублікувала перший тизер серії смартфонів Realme 13 Pro. Вона прийде на заміну лінійці Realme 12 Pro, яка дебютувала на багатьох ринках лише на початку цього року. Очікується, що серія 13 Pro включатиме принаймні дві моделі, такі як Realme 13 Pro та 13 Pro+.

Як стверджує Realme, серія Realme 13 Pro стане її першою лінійкою смартфонів з професійними можливостями фотографування на основі штучного інтелекту. Смартфони будуть оснащені новаторськими функціями ШІ. Окрім публікації зображення, Realme поки що не надала жодної детальної інформації про особливості фотозйомки лінійки 13 Pro.

Перший офіційний тизер серії Realme 13 Pro демонструє круглий модуль камери, як у серії 12 Pro. Отже, схоже, що дизайн серії 13 Pro не буде істотно відрізнятися від свого попередника.

Також в мережі з’явилась неофіційна інформація про деякі характеристики смартфонів Realme 13 Pro та 13 Pro+. Очікується, що вони будуть доступні в чотирьох конфігураціях пам’яті: 8+128 ГБ, 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Обом пристроям приписують 6,7-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Смартфони працюватимуть під управлінням Realme UI 5 на базі Android 14.

Модель Realme 13 Pro+, ймовірно, отримає процесор Snapdragon 7s Gen 3, перископічний телефото модуль із сенсором Sony IMX882 та 3-кратним оптичним зумом, акумулятор місткістю 5050 мАгод та підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Розміри становитимуть 161,34×73,91×8,23 мм, а вага – 190 г. Цей пристрій буде доступний в кольорах Monet Gold та Emerald Gold. Версія Realme 13 Pro матиме кольори Monet Gold, Monet Purple та Sky Green, але інші її характеристики наразі невідомі.

Джерело: gizmochina

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