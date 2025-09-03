Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215

Realme 15T постачається з Dimensity 6400 та акумулятором на 7000 мАгод

Realme розширила модельний ряд смартфонів серії Realme 15, анонсувавши вже третю модифікацію в цій лінійці. Realme 15T ─ це бюджетна новинка, яка, тим не менш, пропонує батарею великої місткості.

Новий смартфон Realme 15T отримав трохи компактніший дисплей, ніж у двох інших представників серії Realme 15. В цьому випадку використовується 6,57-дюйймова AMOLED панель з роздільною здатністю FHD+ (2372х1080 пікселів) та частото оновлення 120 Гц. Пікова яскравість заявлена на рівні 4000 ніт. Це менше, ніж у Realme 15 та 15 Pro, проте все одно чимало.

Новинка працює на базі процесора Dimensity 6400 (як Moto G 2025 та Moto G Power 2025). Його доповнюють 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище UFS 2.2 місткістю 128 або 256 ГБ. Також є слот для карт пам’яті microSDXC. На задній панелі розташувалась головна 50-мегапіксельна камера (з авто фокусом, але без оптичної стабілізації зображення, як у старших моделей). Її доповнює 2-мегапіксельний сенсор глибини. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея містить 50-мегапіксельний сенсор.

Батарея в Realme 15T така сама, як і в інших представниках 15-ї серії ─ місткістю 7000 мА•год. А от потужність швидкої зарядки знизили з 80 Вт до 60 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартами IP66/68/69. Пристрій працює під управлінням Realme UI 6.0 на базі Android 15.

Новий смартфон Realme 15T надійде у продаж з 6 вересня. Ціна стартує з $215 за конфігурацію 8/128 ГБ пам’яті, а версію з 8/256 ГБ пам’яті оцінили у $260. На вибір користувачів пропонують версії кольору Flowing Silver, Silk Blue та Suit Titanium.

Джерело: gsmarena