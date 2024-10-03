Рейтинг криптопроєктів 2024: найкращі блокчейни та токени 3-го кварталу

Популярна аналітична платформа CryptoRank опублікувала статистику найуспішніших криптовалютних проєктів третього кварталу 2024 року (Q3).
Найуспішніші 10 криптопроєктів Q3 2024 за ростом
У цьому рейтингу представлені найприбутковіші криптовалютні проєкти за різними категоріями, з відсотковим приростом з початку року (YTD). Сюди попали проєкти з ринковою капіталізацією понад $5 млн і обсягом торгів за 24 години понад $500 тис.
- Валюта: Bellscoin (+360,5%)
- Блокчейн: Sui (+116,8%)
- DeFi: Reef (+250,3%)
- Інфраструктура: Helium (+118,2%)
- Сервіс: AI Companions (+544,9%)
- Мемкоїни: Neiro (+24 778%)
- GameFi: Creo Engine (+118,4%)
- CeFi: Maple (+59,7%)
- NFT: Chronicle (+517,2%)
- SocialFi: UXLINK (+163,9%)
Найкращі 10 проєктів за фінансуванням
У ньому перераховані 10 найкращих криптопроєктів, які отримали фінансування від венчурних компаній першого рівня протягом 3 кварталу 2024 року.
- Celestia: $100M – модульна платформа для запуску блокчейнів.
- Sentient: $85M – платформа для розробки штучного інтелекту (ШІ)
- Story Protocol: $80M – протокол для створення та ліцензування інтелектуальної власності.
- Infinex: $65.2M – децентралізована біржа.
- Chaos Labs: $55M – автоматизована система економічної безпеки для криптопротоколів.
- Sahara AI: $37M – децентралізована ШІ-мережа для створення персоналізованих агентів.
- Drift Protocol: $25M – платформа для торгівлі ф’ючерсами на блокчейні Solana. До речі, аналітики Keyrock виділили цей проєкт за найкращий аірдроп року.
- Helius: $21.7M – платформа для аналізу даних на блокчейні.
- B3 fun: $21M – геймінг-екосистема на блокчейні Base.
- Caldera: $15M – платформа для швидкого запуску блокчейнів з EigenDA.
Топ-10 токенів Q3 2024 за ринковою капіталізацією
- Neiro: $410M
- Lombard Staked BTC: $384M
- Coinbase Wrapped BTC: $335M
- DOGS: $326M
- Hamster Kombat: $298M
- USD0: $269M
- Avail: $267M
- Gravity: $250M
- SunDog: $246M
- M2: $223M
Топ-10 лаунчпадівПлатформа, що дозволяє швидко відкривати новий криптопроєкт, знаходити джерела фінансування та формувати спільноту за обсягом залучених коштів у Q3 2024
- Jupiter LFG: $31.1M
- Tokensoft: $23.3M
- Fjord Foundry: $11.4M
- Coinlist: $6.4M
- DAO Maker: $4.4M
- Gate.io Startup: $3.3M
- Kommunitas: $3.1M
- Spores Network: $2.0M
- Seedify: $2.0M
- Poolz Finance: $1.6M
Найбільші 10 блокчейнів за зростанням TVL у третьому кварталі 2024 року
Статистика, опублікована CryptoRank та DeFiLlama, демонструє зростання показника загальної заблокованої вартості (Total Value Locked або TVL)TVL вимірює загальну вартість активів, розміщених у конкретному протоколі децентралізованих фінансів (DeFi). у провідних блокчейн-платформах. Показані блокчейни з TVL понад $10 млн.
- Core DAO: +396%, TVL: $402M
- Neutron: +168%, TVL: $55.0M
- Sei: +166%, TVL: $690M
- Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B
- MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M
- Sui: +72,0%, TVL: $1.63B
- Scroll: +67,8%, TVL: $119B
- Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M
- Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M
- Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M
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