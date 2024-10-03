Новини Крипто 03.10.2024 о 17:37 comment views icon

Рейтинг криптопроєктів 2024: найкращі блокчейни та токени 3-го кварталу

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Тетяна Нечет

Автор новин

Рейтинг криптопроєктів 2024: найкращі блокчейни та токени 3-го кварталу

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Популярна аналітична платформа CryptoRank опублікувала статистику найуспішніших криптовалютних проєктів третього кварталу 2024 року (Q3).

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Найуспішніші 10 криптопроєктів Q3 2024 за ростом

У цьому рейтингу представлені найприбутковіші криптовалютні проєкти за різними категоріями, з відсотковим приростом з початку року (YTD). Сюди попали проєкти з ринковою капіталізацією понад $5 млн і обсягом торгів за 24 години понад $500 тис.

  • Валюта: Bellscoin (+360,5%)
  • Блокчейн: Sui (+116,8%)
  • DeFi: Reef (+250,3%)
  • Інфраструктура: Helium (+118,2%)
  • Сервіс: AI Companions (+544,9%)
  • Мемкоїни: Neiro (+24 778%)
  • GameFi: Creo Engine (+118,4%)
  • CeFi: Maple (+59,7%)
  • NFT: Chronicle (+517,2%)
  • SocialFi: UXLINK (+163,9%)

Найкращі 10 проєктів за фінансуванням

У ньому перераховані 10 найкращих криптопроєктів, які отримали фінансування від венчурних компаній першого рівня протягом 3 кварталу 2024 року.

  1. Celestia: $100M – модульна платформа для запуску блокчейнів.
  2. Sentient: $85M – платформа для розробки штучного інтелекту (ШІ)
  3. Story Protocol: $80M – протокол для створення та ліцензування інтелектуальної власності.
  4. Infinex: $65.2M –  децентралізована біржа.
  5. Chaos Labs: $55M – автоматизована система економічної безпеки для криптопротоколів.
  6. Sahara AI: $37M – децентралізована ШІ-мережа для створення персоналізованих агентів.
  7. Drift Protocol: $25M – платформа для торгівлі ф’ючерсами на блокчейні Solana. До речі, аналітики Keyrock виділили цей проєкт за найкращий аірдроп року.
  8. Helius: $21.7M – платформа для аналізу даних на блокчейні.
  9. B3 fun: $21M – геймінг-екосистема на блокчейні Base.
  10. Caldera: $15M – платформа для швидкого запуску блокчейнів з EigenDA.

Топ-10 токенів Q3 2024 за ринковою капіталізацією

  1. Neiro: $410M
  2. Lombard Staked BTC: $384M
  3. Coinbase Wrapped BTC: $335M
  4. DOGS: $326M
  5. Hamster Kombat: $298M
  6. USD0: $269M
  7. Avail: $267M
  8. Gravity: $250M
  9. SunDog: $246M
  10. M2: $223M

Топ-10 лаунчпадівПлатформа, що дозволяє швидко відкривати новий криптопроєкт, знаходити джерела фінансування та формувати спільноту за обсягом залучених коштів у Q3 2024

  1. Jupiter LFG: $31.1M
  2. Tokensoft: $23.3M
  3. Fjord Foundry: $11.4M
  4. Coinlist: $6.4M
  5. DAO Maker: $4.4M
  6. Gate.io Startup: $3.3M
  7. Kommunitas: $3.1M
  8. Spores Network: $2.0M
  9. Seedify: $2.0M
  10. Poolz Finance: $1.6M

Найбільші 10 блокчейнів за зростанням TVL у третьому кварталі 2024 року

Статистика, опублікована CryptoRank та DeFiLlama, демонструє зростання показника загальної заблокованої вартості (Total Value Locked або TVL)TVL вимірює загальну вартість активів, розміщених у конкретному протоколі децентралізованих фінансів (DeFi). у провідних блокчейн-платформах. Показані блокчейни з TVL понад $10 млн.

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  1. Core DAO: +396%, TVL: $402M
  2. Neutron: +168%, TVL: $55.0M
  3. Sei: +166%, TVL: $690M
  4. Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B
  5. MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M
  6. Sui: +72,0%, TVL: $1.63B
  7. Scroll: +67,8%, TVL: $119B
  8. Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M
  9. Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M
  10. Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M

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