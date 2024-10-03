Рейтинг криптопроєктів 2024: найкращі блокчейни та токени 3-го кварталу

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Популярна аналітична платформа CryptoRank опублікувала статистику найуспішніших криптовалютних проєктів третього кварталу 2024 року (Q3).

Найуспішніші 10 криптопроєктів Q3 2024 за ростом

У цьому рейтингу представлені найприбутковіші криптовалютні проєкти за різними категоріями, з відсотковим приростом з початку року (YTD). Сюди попали проєкти з ринковою капіталізацією понад $5 млн і обсягом торгів за 24 години понад $500 тис.

Валюта : Bellscoin (+360,5%)

: Bellscoin (+360,5%) Блокчейн : Sui (+116,8%)

: Sui (+116,8%) DeFi : Reef (+250,3%)

: Reef (+250,3%) Інфраструктура : Helium (+118,2%)

: Helium (+118,2%) Сервіс : AI Companions (+544,9%)

: AI Companions (+544,9%) Мемкоїни : Neiro (+24 778%)

: Neiro (+24 778%) GameFi : Creo Engine (+118,4%)

: Creo Engine (+118,4%) CeFi : Maple (+59,7%)

: Maple (+59,7%) NFT : Chronicle (+517,2%)

: Chronicle (+517,2%) SocialFi: UXLINK (+163,9%)

Найкращі 10 проєктів за фінансуванням

У ньому перераховані 10 найкращих криптопроєктів, які отримали фінансування від венчурних компаній першого рівня протягом 3 кварталу 2024 року.

Celestia: $100M – модульна платформа для запуску блокчейнів. Sentient: $85M – платформа для розробки штучного інтелекту (ШІ) Story Protocol: $80M – протокол для створення та ліцензування інтелектуальної власності. Infinex: $65.2M – децентралізована біржа. Chaos Labs: $55M – автоматизована система економічної безпеки для криптопротоколів. Sahara AI: $37M – децентралізована ШІ-мережа для створення персоналізованих агентів. Drift Protocol: $25M – платформа для торгівлі ф’ючерсами на блокчейні Solana. До речі, аналітики Keyrock виділили цей проєкт за найкращий аірдроп року. Helius: $21.7M – платформа для аналізу даних на блокчейні. B3 fun: $21M – геймінг-екосистема на блокчейні Base. Caldera: $15M – платформа для швидкого запуску блокчейнів з EigenDA.

Топ-10 токенів Q3 2024 за ринковою капіталізацією

Neiro: $410M Lombard Staked BTC: $384M Coinbase Wrapped BTC: $335M DOGS: $326M Hamster Kombat: $298M USD0: $269M Avail: $267M Gravity: $250M SunDog: $246M M2: $223M

Топ-10 лаунчпадів Платформа, що дозволяє швидко відкривати новий криптопроєкт, знаходити джерела фінансування та формувати спільноту

Jupiter LFG: $31.1M Tokensoft: $23.3M Fjord Foundry: $11.4M Coinlist: $6.4M DAO Maker: $4.4M Gate.io Startup: $3.3M Kommunitas: $3.1M Spores Network: $2.0M Seedify: $2.0M Poolz Finance: $1.6M

Найбільші 10 блокчейнів за зростанням TVL у третьому кварталі 2024 року

Статистика, опублікована CryptoRank та DeFiLlama, демонструє зростання показника загальної заблокованої вартості (Total Value Locked або TVL) TVL вимірює загальну вартість активів, розміщених у конкретному протоколі децентралізованих фінансів (DeFi). у провідних блокчейн-платформах. Показані блокчейни з TVL понад $10 млн.

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Core DAO: +396%, TVL: $402M Neutron: +168%, TVL: $55.0M Sei: +166%, TVL: $690M Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M Sui: +72,0%, TVL: $1.63B Scroll: +67,8%, TVL: $119B Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M

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