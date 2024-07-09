Реклама Microsoft для Amazon Fire TV: «Вам не потрібен Xbox, щоб грати в ігри Xbox»

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Microsoft запускає Xbox Gaming на Amazon Fire TV і випустила рекламу, яка демонструє, що вам не потрібна консоль Xbox, щоб грати в ігри Xbox.

Доступність Xbox Gaming на Amazon Fire TV відкриває нові горизонти для геймерів. Тепер грати можна прямо з додатку через хмарний геймінг. Це розширює потенційну аудиторію Xbox ігор та підписки Xbox Game Pass. Усе, що потрібно — це сумісний Fire TV stick, контролер із Bluetooth і підписка Xbox Game Pass Ultimate.

Реклама Microsoft викликала неабиякий резонанс серед деяких фанатів Xbox. У ролику, що нагадує фільми серії «Крик», жінка відповідає на дзвінок незнайомця. Діалог розгортається навколо можливості грати на Xbox без самої консолі, що спочатку дивує героїню.

No console? Don’t be scared. Xbox Gaming is rolling out today with Amazon Fire TV, where you’ll be able to play games directly from the Xbox app: https://t.co/42ztprdgGw pic.twitter.com/dwuJwWZYs0 — Xbox (@Xbox) July 8, 2024

Microsoft прагне розвіяти міфи про необхідність дорогої консолі для гри в Xbox. «Немає консолі? Не лякайтесь», — говорить компанія у Twitter. Це звернення до тих, хто вважав, що для доступу до світу Xbox потрібно витратити сотні доларів на обладнання.

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Хоча керівництво Xbox запевняє, що консолі залишаються важливою частиною їхнього бізнесу, продажі моделей Xbox Series X і S відстають від конкурентів — PlayStation 5 і Nintendo Switch. Філ Спенсер, голова Xbox, навіть визнав поразку в «консольних війнах». Попри це, Microsoft не здається. Компанія готує випуск нових моделей, консоль наступного покоління та, за чутками, портативний Xbox.

Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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