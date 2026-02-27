Рекорд, але не той: "Крик 7" приніс найгірші за 20 років оцінки для франшизи

Кадр з фільму "Крик 7"

“Крик 7” побив рекорд “Крик 3” і отримав найнижчі оцінки для франшизи: наразі скромні 38% на Rotten Tomatoes. Рейтинг розрахований з огляду на 80 рецензій, тож навряд ситуація покращиться надалі.





Для порівняння, попереднім лідером у франшизі за антирейтингом Rotten Tomatoes був “Крик 3” з 45%. Далі, від найгіршого до найкращого, слідують: “Крик 4” з 61%, “Крик 5” з 76%, “Крик 6” з 77%, оригінальний “Крик” 1996 року з 78% і “Крик 2” з дивовижними 84%.

В сьомій частині слешерів Сідні Прескот (Нів Кемпбел) будує нове життя в мальовничому містечку Пайн-Ґроув, штат Техас: вона вийшла заміж за поліцейського (Джоел Макгейл) та народила доньку (Ізабель Мей), названу на честь загиблої подруги Татум. Однак Примарне обличчя не збирається давати їй спокій.





Режисером фільму виступив Кевін Вільямсон, який написав сценарій до оригінального “Крику”. Серед решти акторського складу: МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кемп, Сем Рехнер і, звичайно ж, Кортні Кокс та Меттью Ліллард.

У рецензіях пишуть, що фільм демонструє цілковиту відсутність дотепності, іронії та візуального шарму, притаманних попереднім частинам. Hollywood Reporter відзначив, що перегляд фільму відчувається як “виснажлива робота”, а Games Radar нарікає на брак “гостроти та розуму” попередників. Попри все це, у Paramount далекоглядні плани: фільм збирається зібрати $50 млн за перші вихідні, а Вільямсон заявив, що вже працює над “Крик 8”.

В українських кінотеатрах “Крик 7” транслюється від сьогодні, 27 лютого.