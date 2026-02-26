Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"

The Boroughs / Netflix

Netflix представив перші кадри нового науково-фантастичного серіалу The Boroughs — того самого, який брати Даффери прозвали “Дивними дивами для пенсіонерів”.





Історія розгортається у будинку для літніх людей, які раптово викривають позаземну загрозу. Творці “Дивних див” брати Даффери виступають продюсерами, а Джеффрі Аддісс та Вілл Меттьюз (“Темний кристал: Доба опору”) взяли на себе роль шоуранерів.

“У здавалося б, мальовничому будинку для пенсіонерів, групі неочікуваних героїв доведеться об’єднатися, щоб зупинити потойбічну загрозу, яка хоче вкрасти єдине, чого вони не мають — час”.

Перші кадри The Boroughs демонструють тих самих головних героїв, який зіграли Білл Пуллман, Джина Девіс, Елфрі Вудард, Альфред Моліна, Деніс О’Хара, Джена Мелоун та Кларк Пітерс.





“Роками ми дивувалися, чому ніхто не зняв серіалу, подібного до прекрасного “Кокона” Рона Говарда”, — кажуть Даффери. “Аж потім Джефф і Вілл надіслали нам електронною поштою ідею для The Boroughs: історія про пенсіонерів і монстрів. Вони були непохитні в тому, що — на відміну від багатьох історій про старших персонажів — ця не буде розглядати старіння як жартівливий момент. Натомість персонажів покажуть як реальних людей, що стикнуться з реальними викликами, разом з кількома надприродними. Це саме той серіал, про який ми мріяли”.

Серіал складатиметься з 8 епізодів і дебютує на Netflix 21 травня.

Даффери раніше порівняли шоу з іншим своїм хітом, “Дивними дивами”.

“Хоча персонажі старші за дітей у “Дивних дивах” (вони їздять на гольф-карах замість велосипедів), дух дуже схожий. По суті, це історія про покликання та дорослішання — незалежно від вашого віку — сповнена пригод, див, комедії, страху та сліз. І найголовніше, ви закохаєтесь у цих персонажів”.

Серед інших проєктів Netflix, над якими працюють Даффери: анімаційний приквел “Дивних див”, який днями розкрив нового персонажа, а також серіал жахів Something Very Bad Is Going to Happen про нещасливе весілля. Також чекаємо на стримінгу на якісний запис вистави “Дивні дива: Перша тінь”.