Рекордні продажі нових авто: у серпні українці витратили 15 млрд грн

Нещодавно повідомлялося, що у серпні на українському автомобільному ринку спостерігався справжній бум. Продажі нових легкових авто в Україні зросли на 40% та досягли рівня 8,1 тис. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Такий стрибок в продажах можна оцінити не лише кількісно, але й у грошовому виразі. Отже, у серпні українці витратили на придбання нових легкових автомобілів майже 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж у серпні 2023 року, та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Причому, якщо в кількісному обчисленні лідером серпня стала модель RENAULT Duster, то в грошовому виразі виробник цього авто не увійшов до ТОП-5 тих, хто отримали найбільше грошей з українців:

ТОП-5 автовиробників за доходами в Україні у серпні:

BMW – понад 2,149 млрд грн. TOYOTA – 2,142 млрд грн. MERCEDES-BENZ – 1,2 млрд грн. VOLKSWAGEN – 948 млн грн. AUDI – 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, які зібрали найбільше грошей з українців у серпні, також увійшли SKODA, LAND ROVER, RENAULT, LEXUS, NISSAN.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легкових автомобілів на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Джерело: Укравтопром