Реліз Unreal Engine 5.2 — процедурна генерація, підтримка процесорів Apple та інструмент для кінематографістів на iPad

Ігровий рушій Unreal Engine 5.2 отримав низку нових інструментів, частина з яких поки що є експериментальними. Наголос було зроблено на автоматичну генерацію контенту, підтримку техніки Apple та нові можливості для кінематографістів. Творці зможуть автоматично заповнювати простір, генерувати оточення, складні поверхні та персонажів, редагувати вже відзнятий матеріал або попередньо налаштовувати сцену.

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Процедурна генерація контенту

У версії 5.2 представлено ранню спробу реалізації процедурної генерації (PCG) безпосередньо всередині Unreal Engine, без використання зовнішніх пакетів. Інструменти PCG дозволяють визначати правила та параметри заповнення великих сцен вибраними ассетами, прискорюючи та полегшуючи процес створення великих світів.

Використання компонента часу дозволяє системі працювати всередині гри або іншої програми реального часу для зміни ігрового процесу чи геометрії. Також PCG допоможе створювати ресурсомісткі об’єкти – архітектурні проєкти чи сцени фільмів. Функція є експериментальною та буде доопрацьована у наступних оновленнях.

Підкладка (Substrate)

Новий спосіб створення матеріалів дає більший контроль над зовнішнім виглядом об’єктів в іграх, програмах реального часу або статичних проєктах. Підкладка замінює фіксований набір моделей затінення модульною багатопелюстковою структурою, що забезпечує більш різноманітний, складний та натуральний зовнішній вигляд поверхонь з великою кількістю параметрів, що настроюються.

Substrate буде корисним для створення багатошарових поверхонь: рідини на металі, пилу на прозорому покритті тощо. Інструмент вимкнутий за замовчуванням, компанія поки що не рекомендує його для використання у реальних проєктах, але вітає тестування функції для майбутніх покращень.

Нове демо ML Deformer

Unreal Engine 5.2 пропонує технологію машинного навчання для створення в реальному часі деталізованих персонажів на ПК та консолях. Інтерактивна демонстрація показує зміни шкіри та м’язів, появу складок на одязі. Можна порівняти результати з увімкненим та вимкненим ML Deformer та анімувати модель увімкненням Control Rig.

Підтримка Apple Silicon

Нативна підтримка Unreal Engine 5.2 процесорів Apple Silicon покращує продуктивність, стабільність та інтерфейс. Бінарні файли рушія з підтримкою Apple Silicon та Intel доступні для завантаження з лаунчера Epic Games.

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Набір інструментів для кіновиробництва

Компанія пропонує новий iOS-додаток для сценічних операцій ICVFX, який незабаром з’явиться в App Store для iPad. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний інтерфейс для корекції кольору, розміщення світлових карт, управління nDisplay та інших операцій зі сценою дає кінематографістам більше творчих можливостей. Творці фільмів отримують більший контроль безпосередньо на місці фільмування, без необхідності зв’язуватися з операторами Unreal Engine.

Системи VCam Unreal Engine пропонує більші можливості під час підготовки до знімання. Серед них одночасне керування кількома віртуальними камерами та планування складних та багаторівневих рухів камери.

Розширена підтримка nDisplay для SMPTE 2110 також пропонується для тестування. Вона буде впроваджуватись у міру появи апаратного забезпечення та повністю запрацює вже в Unreal Engine 5.3.

Більше інформації про зміни Unreal Engine 5.2 можна дізнатися з їхнього офіційного опису.

Джерело: VideoCardz