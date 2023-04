Трейлер шутера Unrecord на UE5 за дві доби в Twitter переглянули 70 млн разів — завдяки фотореалізму та ефекту нагрудної камери

Геймплейний трейлер французької інді-ігри Unrecord набув величезної популярності в Twitter, зібравши 70 млн переглядів у Twitter за неповні три дні та має шанс відчутно збільшитися сьогодні. Графіка шутера дивує – ігровий процес створює враження реального знімання нагрудною камерою. Unrecord має сторінку у Steam, однак гра наразі не доступна для придбання.

Деталі вулиці та приміщень опрацьовані з незвичайною ретельністю та максимально схожі на реальні. Перегляд незжатого відео дозволяє упізнати комп’ютерну графіку, але вона все ж виглядає реалістичніше будь-якої іншої.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu

— Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023