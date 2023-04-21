Трейлер шутера Unrecord на UE5 за дві доби в Twitter переглянули 70 млн разів — завдяки фотореалізму та ефекту нагрудної камери

Геймплейний трейлер французької інді-ігри Unrecord набув величезної популярності в Twitter, зібравши 70 млн переглядів у Twitter за неповні три дні та має шанс відчутно збільшитися сьогодні. Графіка шутера дивує – ігровий процес створює враження реального знімання нагрудною камерою. Unrecord має сторінку у Steam, однак гра наразі не доступна для придбання.

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Деталі вулиці та приміщень опрацьовані з незвичайною ретельністю та максимально схожі на реальні. Перегляд незжатого відео дозволяє упізнати комп’ютерну графіку, але вона все ж виглядає реалістичніше будь-якої іншої.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu — Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023

Творці гри, студія Drama, опублікували у Steam відповіді на запитання про проєкт. З них можна дізнатися, що шутер не використовує жодного фільмування і створений за допомогою Unreal Engine 5. Представлені ігрові кадри захоплені з виконавчого файлу та відтворюються за допомогою клавіатури та миші. Попри фотореалістичність графіки, творці гри фокусувалися на опрацюванні ігрового процесу та всесвіту.

За заявою авторів, гра не торкається зовнішньої політики, уникає «небажаних» тем та не ставиться упереджено до поліційних чи злочинних дій. Творці порівнюють її з детективними фільмами, серіалами або книгами та закликають ставитися до моментів, що турбують когось, з таким самим розумінням.

Говорячи про графіку та продуктивність, автори запевняють, що ефект занурення буде доступний на не найпотужніших ПК, але припускають, що старі комп’ютери не дозволять повною мірою насолодитися перевагами Unreal Engine 5. Також вони припускають подальшу оптимізацію. Грі «нічого не заважає бути портованою на консолі», але про конкретні платформи поки що не йдеться.

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На цей час Drama не може нічого сказати про дату виходу гри, але зазначає, що величезний успіх ролика спонукав колектив прискорити роботу. Творці опублікували пресреліз, що дозволяє більше дізнатися про гру.