Новини Ігри 06.05.2025 о 11:50 comment views icon

Ремастер Oblivion за тиждень став третьою найбільш продаваною грою 2025 року

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ремастер Oblivion за тиждень став третьою найбільш продаваною грою 2025 року
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

За підсумками першого тижня релізу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered стала найпопулярнішою грою 2025 року.

За один тиждень на ринку ремастер майже 20-річної гри вже вийшов на третє місце серед усіх ігор 2025 року за обсягами продажів у доларах. У США вище лише Monster Hunter Wilds та Assassin’s Creed Shadows, пише аналітик Circana Мет Піскателла.

Йдеться саме про продажі — передплатники Game Pass у статистику не входять. А це важливо: Oblivion Remastered одразу з’явилася у бібліотеці Xbox Game Pass на ПК та консолях, тож чимало гравців взагалі не купували гру окремо. Разом з тим вона доступна в «хмарі» GeForce NOW. Але значний обсяг продажів припав на PlayStation, де гра потрапила до топу завантажень у квітні як у Північній Америці, так і в Європі. Як ми бачимо, то цифри кажуть самі за себе. Bethesda заявила, що менш ніж за тиждень після релізу в гру зіграли понад 4 мільйони людей.

За даними Steam, Oblivion Remastered стала грою з найбільшою кількістю активних користувачів у США за тиждень, що завершився 26 квітня. На Xbox вона посіла четверте місце, а на PlayStation — п’ятнадцяте.

Ремастер Oblivion за тиждень став третьою найбільш продаваною грою 2025 року
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

І все це враховуючи, що гру майже не рекламували. Офіційно анонс стався фактично в день релізу, хоча кілька витоків були за кілька днів до того. Зараз у Steam проєкт стабільно тримається в топі бестселерів, а піковий онлайн у будній день перевищує 87 000 гравців.

Повний місячний звіт від Circana вийде 21 травня, а за травень — 18 червня. Але вже зараз очевидно: Oblivion Remastered — один із найгучніших релізів року. Успіху не зашкодила покрокова RPG Clair Obscur: Expedition 33, яка вийшла одночасно з Oblivion Remastered. Гра все одно продалася тиражем понад мільйон копій і також доступна в Game Pass. Сам видавець зізнавався, що їм вдалося не вплинули негативно один на одного.

Огляд The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — глибокий тюнінг культової гри

Джерело: Game Spot

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