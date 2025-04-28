Ремастер Oblivion зібрав понад 4 млн гравців і лише на Steam — понад 200 тисяч

The Elder Scrolls 4: Oblivion

Virtuos і Bethesda змогли зібрати біля The Elder Scrolls 4: Oblivion 4 млн гравців на всіх платформах.

Старенька RPG отримала оновлену версію, яку тепло сприйняли. Ремастер пройшов через понад чотири роки розробки та повне візуальне оновлення. Як результат, пікова кількість одночасних гравців у Steam за перші вихідні склала близько 200 тисяч. На момент написання матеріалу 67 тисяч гравців залишаються активними.

Гра тримається в топі як найпопулярніша платна гра Steam вже п’ятий день поспіль. І є шанс, що новий пік буде встановлено вже найближчим часом. Якщо порівняти, оригінальна версія 2009 року досягала максимуму менше ніж 10 тисяч одночасних гравців у Steam.

Успіх ремастера ставить його в один ряд із такими культовими проєктами, як Skyrim. Та сама гра 2011 році на старті досягала пікових 287 тисяч гравців у Steam. Тож нинішні цифри Oblivion Remastered виглядають дуже гідно на фоні одного з найбільших хітів Bethesda.

І увесь цей результат попри те, що Bethesda до останнього тримала інтригу. Фактично студія анонсувала повну презентацію лише 21 квітня, за день до запуску. Водночас усе це не заважало витокам вирувати навколо гри, які ходили ще з кінця 2024 року. Тож спільнота Elder Scrolls давно чекала на цю новину, хоча і скептично ставилася до різних чуток.

Разом з тим Elder Scrolls завжди відзначалися великою підтримкою моддерів, і Oblivion Remastered не став винятком. Попри те, що офіційних доповнень для нього, ймовірно, не буде, на Nexus уже з’явилися сотні модів. Але їхнє створення ускладнює те, що ремастер працює на Unreal Engine 5, а ігрова логіка лишилася на старому Gamebryo. Як пояснюють на сайті Nexus, основні дані завантажуються з оригінальних файлів плагінів, але передаються в Unreal через JSON. Через це традиційні методи роботи з конфліктами в модах можуть не працювати, а під час додавання контенту доводиться вручну змінювати структури JSON.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Є й інші нюанси. Наприклад, текст у нових модах відображається з позначкою «[NL]», що означає «Не локалізовано». Також змінилися способи обробки текстур, моделей і LOD-системи, а код модів тепер вимагає знань одразу кількох скриптових мов — OBScript, коду Unreal і Blueprints. Окремий виклик для спільноти — відсутність досвіду в роботі з розширювачами скриптів для Unreal Engine. Проте це не зупиняє моддерів, бо деякі вже тимчасово кинули роботу над Skyrim, щоб працювати над Oblivion Remastered.

Oblivion Remastered стартував одразу на Xbox Series X/S, PS5, ПК і у Game Pass. У Steam звичайне видання коштує ₴1799, а Deluxe Edition — ₴2 199. Також гра вже з’явилася в «хмарі» GeForce NOW.

Джерело: Tech4Gamer / Wccftech