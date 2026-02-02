Реверсивну зарядку Realme P4 Power 10 000 мАг випробували на iPhone 17 Pro: вистачить на два рази, але з нюансами

Realme P4 Power заряджає iPhone 17 Pro / gsmarena

Минулого тижня Realme представила смартфон Realme P4 Power, головною особливістю якого стала гігантська батарея місткістю 10 001 мА·год. У пресматеріалах компанія прямо порівнює новинку зі звичайним павербанком на 10 000 мА·год і підкреслює, що смартфон при цьому на 43% тонший (товщина 9,08 мм) і на 14% легший, ніж типовий павербанк — вага пристрою становить 219 г. Але головне питання звучить просто: чи можна реально використовувати цей смартфон як павербанк?





Щоб це перевірити, оглядачі ресурсу GSMarena влаштували тест. Для цього вони використали повністю заряджений Realme P4 Power та майже розряджений iPhone 17 Pro із зарядом лише 7%. Смартфони з’єднали кабелем USB-C ↔ USB-C і підключили прилад для вимірювання потужності заряджання в реальному часі.

На старті Realme передавав 22 Вт енергії на iPhone. При цьому з’ясувався важливий нюанс: для досягнення максимальної швидкості реверсивної зарядки екран P4 Power має бути вимкнений — інакше частина енергії резервується для роботи самого смартфона.

Через 10 хвилин потужність знизилась до 19 Вт, але iPhone уже зарядився до 23%, тоді як Realme все ще мав 94% заряду. Через 30 хвилин швидкість впала до 11 Вт, iPhone досяг 48%, а розумний “павербанк” зберіг 80% батареї. Саме такий сценарій виглядає найреалістичнішим у повсякденному житті — коротка підзарядка на 10–30 хвилин, якої достатньо на весь день.





Тест продовжили з цікавості. Через 50 хвилин заряд iPhone зріс до 65% при потужності 9 Вт, а рівень енергії в батареї Realme знизився до 70%. Через 70 хвилин потужність заряджання впала до 7 Вт, iPhone досяг рівня 70%, а в Realme залишилося 61% заряду.

Для порівняння: у тестах iPhone 17 Pro з 45-ватним зарядним пристроєм Pixel AVS смартфон доходив до 70% за 30 хвилин, а повна зарядка займала 1 годину 18 хвилин. Водночас Realme заявляє максимальну потужність реверсивної зарядки 27 Вт, а в тесті смартфони узгодили USB Power Delivery на 9 В і до 3 А.

Результат очевидний: Realme P4 Power здатен один раз повністю зарядити iPhone 17 Pro. Теоретично, з огляду на місткість батареї, можна було б очікувати дві повні зарядки, але втрати на перетворенні енергії не дозволяють цього зробити.

Водночас навіть після повної зарядки чужого смартфона власник P4 Power все одно матиме достатньо енергії для кількох годин ігор або активного користування. Окремо варто згадати й швидкість заряджання самого Realme: за даними компанії, 80-ватна зарядка SuperVOOC дозволяє поповнити батарею з 0 до 50% за 36 хвилин.

