Новини Софт 17.09.2024 о 15:32 comment views icon

Резерв+ врятував волинянина від штрафу у 17 000 грн — постанову ТЦК визнали недійсною в суді

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Резерв+ врятував волинянина від штрафу у 17 000 грн — постанову ТЦК визнали недійсною в суді

Військовозобов’язаному з Волині вдалось оскаржити штраф від місцевого ТЦК за нібито порушення правил військового обліку, оскільки він попередньо оновив дані через Резерв+. 

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В судовій справі зазначається, що підполковник ТЦК наклав штраф на волинянина у розмірі 17 000 грн, коли той прибув до центру з метою оформлення військово-облікового документа. Під час перевірки виявилось, що чоловік не перебував на обліку з листопада 2011 року без «поважних причин».

Водночас у суді розглянули витяг із застосунку Резерв+, в якому зазначалось, що волинянин у той час пройшов ВЛК і був визнаний непридатним до служби у мирний час і обмежено придатним у воєнний. Так само у матеріалах справи присутнє посвідчення про приписку до призовної дільниці Ратнівського району Волинської області й взяття на облік з 11 січня 2010 року.

Чоловік з того моменту свого місця проживання не змінював і будь-яких викликів для оформлення військово-облікових документів у ТЦК не отримував.

Він також виконав необхідні умови закону про мобілізацію й у визначений документом термін уточнив свої дані через застосунок Резерв+. Згідно з даними програми, чоловік з 15 липня 2024 року перебуває на військовому обліку. 

Представники ТЦК так і не змогли надати переконливих аргументів для виписаного штрафу, тому суд скасував постанову.

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Джерело: dev.ua

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