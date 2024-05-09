Realme GT Neo6 пропонує чип Snapdragon 8s Gen 3, сховище до 1 ТБ, зарядку на 120 Вт та ціну від $290

Realme підготувала до випуску новий смартфон у своїй лінійці GT. Realme GT Neo6 отримав характеристики флагманського рівня при доволі невисокій ціні.

Realme GT Neo6 оснащений майже флагманським процесором Snapdragon 8s Gen 3, який лише трохи поступається функціональністю та продуктивністю топовій версії Snapdragon 8 Gen 3. На вибір користувачів пропонуються версії з 12 або 16 ГБ оперативно пам’яті та 256 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища.

Новинка отримала 6,78-дюймовий дисплей із закругленими бічними гранями, виготовлений на базі технології 8T LTPO AMOLED. Екран підтримує роздільну здатність FHD+ та змінну частоту оновлення в діапазоні 1-120 Гц. Пікова яскравість для HDR контенту заявлена на рівні 6000 ніт. Дисплей доповнений сканером відбитків пальців та захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

На задній панелі розташувалась подвійна камера. Вона містить головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX882, доповнений оптичною системою стабілізації зображення, а також 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера в отворі дисплея містить 32-мегапіксельний сенсор.

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Смартфон Realme GT Neo6 також отримав батарею місткістю 5500 мАг та підтримку технології швидкого заряджання SuperVOOC потужністю 120 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Пристрій доступний в зеленому, фіолетовому та сріблястому кольорах. Апарат працює під управлінням оболонки Realme UI 5 на базі Android 14.

Realme GT Neo6 надійде в продаж в Китаї з 15 травня в наступних конфігураціях:

12 ГБ + 256 ГБ – ціна $290

16 ГБ + 256 ГБ – ціна $332

16 ГБ + 1 ТБ – ціна $415.

Джерело: gsmarena

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