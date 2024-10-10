Новини Ігри 10.10.2024 о 14:35 comment views icon

Рімейк Silent Hill 2 отримав мод з Сі Джеєм з GTA — за 24 години після релізу

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Рімейк Silent Hill 2 отримав мод з Сі Джеєм з GTA — за 24 години після релізу

Гравці ще не встигли як слід випробувати оригінальну версію рімейку Silent Hill 2, а за роботу вже взялися модери, які додали в гру головного героя GTA: San Andreas Карла Джонсона.

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Водночас, якщо ви очікуєте, що обличчя Сі Джея вирізнятиметься деталями, то мод вас розчарує — його риси тут дещо розпливлись, а тіло видає дивний блиск.

Інші моди, про які ми згадували вчора, пропонують видалити з гри туман і додати трохи сонячного світла, а також пограти в рімейк за Леона Кеннеді з Resident Evil 4 чи замінити Джеймса Сандерленда на його класичну версію з гри 2001 року.

Нагадаємо, що з 8 жовтня рімейк Silent Hill 2 доступний на PlayStation 5 та ПК (Steam), тоді як власники розширених версій отримали доступ до гри на два дні раніше.

Наразі користувацька оцінка рімейку Silent Hill 2 на Metacritic складає 9,2 бала для PS5 та 8,6 бала для ПК (на момент публікації новини) — одна з найвищих серед релізів 2024 року (лідирують поки Astrobot і Stellar Blade). Критики раніше так само високо оцінили рімейк, зазначивши, що розробники зуміли майстерно відтворити атмосферу оригінальної гри, зберігши вірність першоджерелу.

Огляд Silent Hill 2 Remake. Імла, що лякає знову

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Джерело: The Gamer, Games Radar

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