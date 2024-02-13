Роботи-гуманоїди 1X, яку фінансує OpenAI, досягли вражаючого прогресу в автономній роботі (відео)

«На демонстрації немає комп’ютерної графіки, прискорення відео чи сценарного відтворення. Все контролюється нейромережами. На швидкості 1X».

Такими словами норвезька компанія зі штучного інтелекту та робототехніки описує роботу своїх андроїдів на новому відео. Раніше OpenAI фінансово підтримала 1X, інвестувавши $25 млн в рамках раунду фінансування Серії А — подальша Серія B вартістю вже у $100 млн продемонструвала, наскільки важлива увага розробника ChatGPT в наші часи.

У порівнянні версіями, над якими працюють Tesla чи Agility, роботи 1X виглядають дещо «неозброєними» — гуманоїд, на ім’я Eve, поки не має спритних і подібних до людських рук (натомість тут щось схоже на пазурі), а також ніг (робот просто котиться на парі приводних коліс, балансуючи на третьому маленькому колесі позаду).

Насправді двонога версія в 1X вже є — і це Neo з начебто гарно сконструйованими руками. Ймовірно, компанія вважає, що для початкової роботи загального призначення руки з естетичними «музичними» пальцями не знадобляться, а по бетонній підлозі фабричних складів краще проїхатись на колесах.

Водночас забезпечення ходьби на двох ногах чи делікатних маніпуляцій з предметами — не головна перешкода для запуску робочих андроїдів. Тут скоріше треба швидко навчитись завданням, а потім виконувати їх автономно (Optimus Tesla, до прикладу, викликав багато питань щодо цього, коли складав сорочку в нещодавній демонстрації).

В цьому контексті можна порівняти велику перевагу 1X на цьому відео:

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Наведені вище завдання не є надзвичайно складними, але купа роботів доволі успішно й автономно з ними справляються: хапають речі чи підіймають з підлоги, кладуть у коробки тощо. Вони також самі відчиняють двері, підходять до зарядних станцій і підключаються до електромережі.

По суті, компанія навчила 30 ботів Eve ряду окремих завдань, використовуючи імітацію навчання через відео та телеоперацію. Модель поведінки потім налаштували відповідно до можливостей певного середовища — складських завдань, загальних маніпуляцій з дверима тощо — а потім, нарешті, навчили ботів конкретним завданням, які вони мали виконувати.

Джерело: New Atlas