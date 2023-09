Поперед Маска в «‎пекло‎»: Agility Robotics відкриває першу фабрику з виробництва роботів-гуманоїдів

Доки Tesla Bot прогулюється цехами виключно на промовідео, компанія Agility Robotics вже відкриває власну фабрику з виробництва конкурентних роботів-гуманоїдів.

Об’єкт «RoboFab» площею 6 500 м² розташований в Салемі, штат Орегон, і готується до масового виробництва першої лінійки гуманоїдних роботів під назвою Digit. Кожен — має дві ноги та дві руки й розроблений для вільного маневрування та роботи поруч з людьми на складах і фабриках.

Планується, що максимальна потужність підприємства сягатиме 10 000 одиниць на рік, а працюватимуть на ньому понад 500 людей. Наразі Agility Robotics зосереджена на встановленні та тестуванні своїх перших виробничих ліній.

В цьому Agility Robotics, в яку інвестували фірми венчурного капіталу DCVC і Playground Global, вже обігнала потенційних конкурентів — зокрема Tesla Ілона Маска з розробкою Optimus.

Digit розроблені у «‎людському формфакторі», щоб мати змогу підіймати та сортувати певні товари, маневрувати та загалом працювати в середовищах, де сходи чи інші конструкції могли б обмежити використання робототехніки. Роботи живляться від перезаряджуваних літій-іонних батарей.

Єдиного, чого не вистачає Digit, так це руки з п’ятьма пальцями — натомість кінцівки робота нагадують лапи чи рукавиці.

В Agility кажуть, що Digit може рухатись сходами, присідати, щоб подолати місця з низькими стелями, розвантажувати контейнери та переміщувати матеріали на піддон, конвеєр або з нього, а потім допомагати сортувати та розподіляти товари. За словами Кемпбелл, компанія планує використовувати роботів для транспортування матеріалів і на власній фабриці.

At some point, Digit walking by your desk will be just another day at the office. pic.twitter.com/ulvRWnCkUm

— Agility Robotics (@agilityrobotics) September 13, 2023