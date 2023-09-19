Новини Технології 19.09.2023 о 11:44

Поперед Маска в «‎пекло‎»: Agility Robotics відкриває першу фабрику з виробництва роботів-гуманоїдів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Доки Tesla Bot прогулюється цехами виключно на промовідео, компанія Agility Robotics вже відкриває власну фабрику з виробництва конкурентних роботів-гуманоїдів.

Об’єкт «RoboFab» площею 6 500 м² розташований в Салемі, штат Орегон, і готується до масового виробництва першої лінійки гуманоїдних роботів під назвою Digit. Кожен — має дві ноги та дві руки й розроблений для вільного маневрування та роботи поруч з людьми на складах і фабриках.

Поперед Маска в «‎пекло‎»: Agility Robotics відкриває першу фабрику з виробництва роботів-гуманоїдів

Планується, що максимальна потужність підприємства сягатиме 10 000 одиниць на рік, а працюватимуть на ньому понад 500 людей. Наразі Agility Robotics зосереджена на встановленні та тестуванні своїх перших виробничих ліній.

«‎Це велике випробування — і це не просто клацнути на кнопку та ввімкнути фабрику. Але це переломний момент, сьогодні ми відкриваємо фабрику, встановлюємо виробничі лінії та починаємо нарощувати потужності й масштабувати те, чого ніколи раніше не робили», — каже головна операційна директорка Agility Robotics Ейндреа Кемпбелл, яка раніше працювала в Apple та Ford.

В цьому Agility Robotics, в яку інвестували фірми венчурного капіталу DCVC і Playground Global, вже обігнала потенційних конкурентів — зокрема Tesla Ілона Маска з розробкою Optimus.

Digit розроблені у «‎людському формфакторі», щоб мати змогу підіймати та сортувати певні товари, маневрувати та загалом працювати в середовищах, де сходи чи інші конструкції могли б обмежити використання робототехніки. Роботи живляться від перезаряджуваних літій-іонних батарей.

Поперед Маска в «‎пекло‎»: Agility Robotics відкриває першу фабрику з виробництва роботів-гуманоїдів

Єдиного, чого не вистачає Digit, так це руки з п’ятьма пальцями — натомість кінцівки робота нагадують лапи чи рукавиці.

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Поперед Маска в «‎пекло‎»: Agility Robotics відкриває першу фабрику з виробництва роботів-гуманоїдів
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В Agility кажуть, що Digit може рухатись сходами, присідати, щоб подолати місця з низькими стелями, розвантажувати контейнери та переміщувати матеріали на піддон, конвеєр або з нього, а потім допомагати сортувати та розподіляти товари. За словами Кемпбелл, компанія планує використовувати роботів для транспортування матеріалів і на власній фабриці. 

Партнери Agility першими отримають доступ до роботів наступного року, і компанія лише продаватиме, а не надаватиме системи в оренду чи лізинг у найближчій перспективі. 

На запитання CNBC, чи стурбована компанія тим, що її технологія може «вкрасти робочі місця» у людей, в Agility відповідають, що Digit дозволить виробничим і логістичним підприємствам «задовольнити попит, що зростає» — оскільки найм залишається проблемою, а багато працівників виходять на пенсію або залишають галузь.

Метт Око, керуючий партнер DCVC та інвестор  Agility, сказав, що Digit зможе виконувати роботу, яку не надто радо виконують люди, та підкреслив, що компанія розробила своїх гуманоїдних роботів як «‎роботів-колег».

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LOTR_Racer

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