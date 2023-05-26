Рон Десантіс каже, що адміністрація Байдена «‎вб’є біткоїн», якщо залишиться при владі у наступні 4 роки

Губернатор Флориди та один з потенційних претендентів на участь у президентських перегонах від Республіканської партії Рон Десантіс поділився своєю думкою про цифрові валюти під час ефіру в Twitter, організованого Ілоном Маском (той самий, що ледь відбувся через «‎перенавантаження серверів»).

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Десантіс заявив, що є прихильником криптовалюти й назвав її «‎питанням громадянських свобод». Водночас нинішня влада, яка намагається регулювати цифрові валюти, на думку політика, «може знищити флагманську цифрову монету у наступні кілька років»:

«Нинішній режим, очевидно, має справу з біткоїнами. І якщо це триватиме ще чотири роки, вони, ймовірно, його вб’ють».

У статусі губернатора Флориди Десантіс підписав закон, який забороняв використання CBDC (форма загальнодоступної електронної валюти, випущеної центральним банком; по суті, цифровий аналог грошової одиниці) у штаті – після того, як президент Джо Байден видав розпорядження федеральному уряду про вивчення можливого використання та ризиків CBDC.

«Я просто не хочу контролювати усі дії людей. А для них [адміністрація Байдена]‎ біткоїн становить загрозу, тож вони намагаються регулювати його існування», – каже Десантіс.

Під час виступу Десантіс сказав, що дозвіл використання CBDC «‎надає можливості уряду жорстко контролювати через актив фінансові свободи громадян» та обіцяв уникати цього під час свого потенційного президенства.

У нещодавньому інтерв’ю Семюель Армс, президент Флоридської бізнес-асоціації блокчейнів, яка допомогла розробити законопроєкт Десантіса проти CBDC, сказав, що офіс губернатора отримав більше телефонних дзвінків щодо цифрових валют центрального банку, ніж на будь-які інші питання.

Згідно з нещодавнім дослідженням Університету Квінніпіак, Десантіс все ще поступається Дональду Трампу серед республіканців і їхніх прихильників: 56% підтримують експрезидента, а його потенційного суперника – всього 25%.