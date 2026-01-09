Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось

Серіал "Фолаут"

Шоуранери серіалу “Фолаут” вирішили почати зйомки третього сезону раніше, ніж планували. Причина проста: команда хоче якомога швидше повернути шоу на екрани.

За новою інформацією, зйомки розпочнуться 1 травня, що майже на два місяці раніше, ніж планувалося. Спершу їх хотіли розпочати влітку. ProductionList.com підтверджує, що робота знову відбуватиметься в Санта-Клариті (Каліфорнія), де вже знімали другий сезон. Вибір локації виглядає доволі логічно. Після переїзду з Нью-Йорка команда збудувала там декорації й облаштувала базу для подальшої роботи.

Продюсер серіалу Джонатан Нолан ще минулого місяця казав, що хоче якнайшвидше повернути шоу в ефір. І тепер новий графік показує, що роботу реально прискорили.

До третього сезону повертається основна творча команда. Над серіалом знову працюватимуть шоуранери Женева Робертсон-Дворет і Грем Вагнер. Також підтверджено участь режисера Фредеріка Е.О. Тоя (“Сьоґун” та “Світ Дикого Заходу”), який знімав епізоди першого й другого сезонів і режисуватиме ще більше серій у третьому.

За словами продюсерів, ранній старт зйомок дає команді час на підготовку масштабніших декорацій і розширення вже знайомих локацій. У третьому сезоні планують продовжити історію Пустки та показати нові території.

Тим часом другий сезон серіалу “Фолаут” у самому розпалі. Вже вийшов четвертий епізод, а фінальна восьма серія запланована на 4 лютого. Серіал продовжує активно використовувати знайомі елементи з ігор, зокрема розкрила 15-річну таємницю з New Vegas. До своїх ролей повернулися Елла Пернелл і Волтон Гоггінс, а також вперше дебютували Маколей Калкін та Кумейл Нанджіані.

Попри прискорений старт виробництва, дати релізу 3-го сезону поки що немає. Автори прямо казали, що не хочуть випускати серіал з довгими паузами. Продовження шоу анонсували ще у травні минулого року, а Тодд Говард з Bethesda нещодавно підтвердив, що робота над сценарієм вже триває.

