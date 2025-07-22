Новини Ігри 22.07.2025 comment views icon

Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Зірка «Шибайголови» Чарлі Кокс подумав, що було б непогано дізнатися, а кого він взагалі озвучив в Clair Obscur: Expedition 33?

Актор озвучування зізнавався, що не має уявлення про те, чим вийшла Clair Obscur: Expedition 33. Він навіть не знає, що робить його герой і чому він полюбився аудиторії. Під час виступу на GalaxyCon актор зізнався, що востаннє грав ще в Mario 64 — і тепер серйозно думає про придбання сучасної консолі.

«Я хочу зіграти в цю гру, мені потрібно в неї зіграти. Але спочатку треба купити консоль. Почуваюся шахраєм, бо просто озвучив персонажа», — сказав актор.

Кокс виконав роль Гюстава — члена центральної команди в новій RPG від Sandfall Interactive. У складі акторську касту також Дженніфер Інгліш (Маель), Бен Старр (Версо) та Енді Серкіс (Ренуар). Але для самого Кокса участь у розробці обмежилася чотиригодинною сесією запису реплік. Він не до кінця розумів, у що втягується — поки не побачив фінальний результат, та і той лише на кількох кадрах.

«Але це так круто, я дуже радий за цих хлопців. Це ж не якась велика компанія, що штампує ігри. А я чув, що ця гра — фаворит на звання “Гра року”, це неймовірно», — додає він.

За словами Кокса, його дійсно зацікавив ажіотаж навколо Clair Obscur. Не дивно, оскільки від гри в захваті мільйони гравців. Сам творець The Last of Us і співголова Naughty Dog Ніл Дракманн назвав Expedition 33 однією з найкреативніших історій. Але спочатку треба придбати консоль, що для актора з пристойними гонорарами точно не стане ударом по кишені.

Джерело: IGN

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