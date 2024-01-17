російські ракети «Кинджал» розчарували китайських військових аналітиків стосовно потенційної змоги протистояти американській обороні

Не секрет, що військові розглядають розв’язану росією війну в Україні як полігон для випробування новітніх озброєнь. Китайські військові вивчають роботу російських засобів для вбивства, оскільки їхня номенклатура озброєння так само базується на радянському «спадку». Зокрема китайські військові аналітики спостерігають за використанням росією гіперзвукових ракет, і сигналізують про те, що Пекіну не варто сильно покладатися на аналогічне озброєння в умовах потенційної атаки на США, повідомляє Business Insider.

Китайські оборонні журнали минулого року з інтересом писали про російські ракети «Кинджал», аналізуючи їх ефективність проти американських комплексів Patriot і у війні загалом. Оскільки Китай сподівається, що його власна гіперзвукова ракета Dongfeng змінить правила гри начебто завдяки здатності виводити з ладу американські авіаносці.

Але «Кинджали», які кремль рекламує як «нестримну» гіперзвукову зброю, були перехоплені системами Patriot або просто промахувалися повз свої цілі.

З’являється все більше доказів того, що заяви США й України про збиття «Кинджалів» відповідають дійсності. — написав у листопаді китайський військовий аналітик Інь Цзе у військовому журналі Ordnance Industry Science and Technology.

Попри цензуру (що означає — з дозволу керівництва країни), Інь опублікував критичний огляд того, як росія використовує «Кинджал», написавши, що ракета «навряд чи матиме значний вплив» на полі бою. Це прямо суперечить тому, як росія, близький союзник Китаю, зображує цю зброю як ключовий боєприпас для перемоги.

Інь описав «Кинжал» як еволюцію російської ракети наземного базування «Іскандер», яка була створена в рамках «короткострокового, поспішного проєкту».

Маневровість «Кинджала» не можна порівняти з маневровістю справжньої гіперзвукової ракети, а балістична траєкторія робить «Кинджал» вразливим для оборонних систем, таких як Patriot.

Схожу точку зору можна знайти в аналізі «Протистояння між Кинджалом і Patriot в Україні», опублікованому пекінським оборонним і науковим журналом «Військові озброєння» (Military Arms).

Курс Управління командою в бізнесі. Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний. Дізнатись про курс

Їхня оцінка збігається з думкою західних експертів про «Кинджал» — що це не справжня гіперзвукова ракета, оскільки вона може досягати гіперзвукової швидкості, але не може ефективно маневрувати на таких швидкостях.

Інь зазначив, що росія припинила запускати «Кинджали» з літаків Міг-31, вирішивши замість цього використовувати літаки Су-34, які безпечно ведуть вогонь за межами діапазону оборони України. Аналітик пише, що Су-34 виявився занадто повільним, щоб запускати «Кинджал» з оптимальною швидкістю. І без того повільніший за Міг-31, Су-34 ще більше обтяжувався важким «Кинджалом».

Для того, щоб «Кинжал» був максимально ефективним, літак-носій повинен рухатися на високих швидкостях і висотах, щоб забезпечити ракету необхідним імпульсом. Вони також розкритикували російську супутникову систему наведення ракет, заявивши, що вона не має достатньої кількості супутників для забезпечення точності.

Точність незадовільна. — пише аналітик.

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.