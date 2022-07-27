росія має намір залишити МКС після 2024 року, Ілон Маск побажав їм «Нехай щастить»

Росія оголосила про своє рішення вийти з партнерства по Міжнародній космічній станції після 2024 року. Повідомляється, що новий голова «роскосмосу» юрій борисов повідомив про це президенту володимиру путіну під час зустрічі у вівторок.

«Звичайно, ми виконаємо всі свої зобов’язання перед нашими партнерами, але рішення [про] вихід з цієї станції після 2024 року [прийнято]», – повідомив борисов.

У вівторок високопосадовці NASA на Міжнародній конференції з досліджень і розробок космічних станцій (ISSRDC) у Вашингтоні заявили, що не отримували жодних повідомлень від «роскосмосу». Про вихід Росії з партнерства з МКС вони дізналися з новин.

Пізно увечері у вівторок адміністратор NASA Білл Нельсон також заявив:

«NASA віддане забезпеченню безпечної експлуатації Міжнародної космічної станції до 2030 року та координує свої дії з нашими партнерами. NASA не було проінформовано про рішення жодного з партнерів, хоча ми продовжуємо створювати майбутні можливості, щоб забезпечити нашу основну присутність на низькій навколоземній орбіті», – зазначив він.

NASA і «роскосмос» є двома найбільшими партнерами МКС, що забезпечують можливість її експлуатації. Підтримувати роботу станції без одного з них було б проблематично. NASA відповідає за вироблення електроенергії для станції та допомагає утримувати становище корабля, а «роскосмос» відповідає за періодичне прискорення станції, запобігаючи її повільному сходу з орбіти. Швидко вийти з партнерства по МКС не можна, це регулюється угодою IGA. Воно говорить, що партнери повинні повідомити інших партнерів про свій намір піти щонайменше за один рік. Без письмового повідомлення деталі плану виходу росії залишаються незрозумілими.

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Одночасно із заявою про намір піти з МКС борисов також повідомив, що до 2024 року Росія планує розпочати створення нової космічної станції під назвою «російська орбітальна службова станція» (РОСС).

Ілон Маск коротко прокоментував рішення росії вийти з партнерства по МКС повідомленням «Нехай щастить».

Bon voyage — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022

Джерело: The Verge