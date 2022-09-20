росія вчергове погрожує SpaceX, називаючи супутники Starlink «законною мішенню»

Супутникова система Starlink від SpaceX в черговий раз зазнала загроз знищення з боку іноземного уряду — росія завуальовано пригрозила компанії Ілона Маска.

Заяву у бік Starlink минулого тижня зробив член російської делегації костянтин воронцов під час засідання робочої групи Організації Об’єднаних Націй щодо зниження космічної загрози.

Воронцов підкреслив, що росія наголошує на «надзвичайно небезпечній тенденції, яка виходить за межі нешкідливого використання космічних технологій і стала очевидною під час подій в Україні. А саме, Сполучені Штати та їх союзники використовують елементи цивільної, у тому числі комерційної, інфраструктури у космічному просторі у військових цілях”.

Представник рф не згадав назву «Starlink», проте жодних сумнівів немає в тому, що йшлося саме про ці супутники.

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“Схоже, наші колеги не розуміють, що такі дії насправді є непрямою участю у військових конфліктах. Квазіцивільна інфраструктура може стати законною мішенню для відплати. Принаймні це провокаційне використання цивільних супутників є сумнівним відповідно до Договору по космосу, який передбачає виключно мирне використання космічного простору і має бути рішуче засуджено міжнародною спільнотою”, – додав воронцов.

Генеральний директор SpaceX відповів на загрозу твітом, в якому наголосив, що Starlink призначений тільки для мирного використання.

Starlink is meant for peaceful use only — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2022

З лютого Ілон Маск неодноразово стикався з негативними висловлюваннями з боку рф, беручи активну участь у суперечках з представниками країни-агресора у Твіттері. Так, рішення росії вийти з партнерства по МКС Маск привітав повідомленням «Щасливої дороги».

Bon voyage — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022

З лютого компанія Маска почала відправляти партії терміналів Starlink до України, які допомагали забезпечувати зв’язок у заблокованих окупантами містах. SpaceX поставила до країни понад 12 000 терміналів Starlink, які зараз мають понад 150 000 активних користувачів на день.

У листопаді 2021 року під час випробувань своєї протисупутникової ракети росія знищила один зі своїх старих супутників. Ці дії викликали міжнародне засудження за величезну кількість уламків, яких супутники Starlink були змушені уникати.

Ілон Маск пізніше в одному зі своїх інтерв’ю зазначив, що SpaceX може запускати супутники швидше, ніж росія їх збиває.

Джерело: Techspot