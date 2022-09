росія вчергове погрожує SpaceX, називаючи супутники Starlink «законною мішенню»

Супутникова система Starlink від SpaceX в черговий раз зазнала загроз знищення з боку іноземного уряду — росія завуальовано пригрозила компанії Ілона Маска.

Заяву у бік Starlink минулого тижня зробив член російської делегації костянтин воронцов під час засідання робочої групи Організації Об’єднаних Націй щодо зниження космічної загрози.

Воронцов підкреслив, що росія наголошує на «надзвичайно небезпечній тенденції, яка виходить за межі нешкідливого використання космічних технологій і стала очевидною під час подій в Україні. А саме, Сполучені Штати та їх союзники використовують елементи цивільної, у тому числі комерційної, інфраструктури у космічному просторі у військових цілях”.

Представник рф не згадав назву «Starlink», проте жодних сумнівів немає в тому, що йшлося саме про ці супутники.

Генеральний директор SpaceX відповів на загрозу твітом, в якому наголосив, що Starlink призначений тільки для мирного використання.

Starlink is meant for peaceful use only

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2022